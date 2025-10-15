به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، نظامیان صهیونیست در جریان حملات توپخانه ای خود خیابان النزاز واقع در محله الشجاعیه در شرق شهر غزه را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، این اشغالگران به سمت فلسطینی‌ها در مناطق شرقی غزه نیز تیراندازی کردند.

خبرنگار شبکه الجزیره از حملات تانک‌های رژیم صهیونیستی به شرق شهر غزه خبر داد.

علاوه بر این، قایق‌های نظامی رژیم صهیونیستی نیز به سمت ماهیگیران در غرب اردوگاه الشاطئ در شمال نوار غزه تیراندازی کردند. این در حالی است که بر اساس توافق آتش بس حملات علیه نوار غزه باید متوقف شود. روز گذشته نیز سخنگوی جنبش حماس از نقض مفاد این توافق توسط رژیم صهیونیستی خبر داده بود.