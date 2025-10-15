به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز آو اسرائیل به نقل از منابع خود مدعی شد که جنبش حماس به میانجی گران ابلاغ کرده است تصمیم دارد اجساد چهار اسیر صهیونیست دیگر را امروز چهارشنبه به تل آویو تحویل دهد.

بر اساس این گزارش، با تحویل دادن اجساد این اسرای صهیونیست، تعداد اجساد تحویل داده شده به ۱۲ مورد می‌رسد.

بر اساس توافق آتش بس باید اجساد ۲۸ اسیر صهیونیست به طرف اسرائیلی تحویل داده شود. روز گذشته چهار جسد دیگر به صلیب سرخ تحویل داده شد.

این در حالی است که پیدا کردن اجساد اسرای صهیونیست از زیر آوار بعد از گذشت ۲ سال از جنگ غزه یک چالش بزرگ به شمار می‌رود به همین علت تحلیلگران معتقدند که رژیم صهیونیستی از این بهانه برای محدود کردن ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه سوء استفاده می‌کند.