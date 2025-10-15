تقلای نتانیاهو و ترامپ جواب نداد؛ محاکمه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، با وجود آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چندین نوبت از جمله در جریان سخنرانی ۲ روز قبل خود در پارلمان رژیم صهیونیستی خواهان عفو نتانیاهو از پرونده‌های فساد و توقف محاکمه وی در داخل اراضی اشغالی شده بود نمایندگان وابسته به حزب لیکود باید امروز در دادگاه مرکزی حاضر شوند.

بر اساس این گزارش، این افراد گزارش داده‌اند که دادگاه از آنها خواسته برای ارائه شهادت در روند محاکمه نتانیاهو حضور پیدا کنند.

لازم به ذکر است که تاکنون چندین جلسه دادگاهی نتانیاهو به اتهامات فساد مالی، رشوه، کلاه برداری و خیانت در امانت برگزار شده است. نتانیاهو برای فرار از این جلسات به هر ریسمانی از جمله طولانی کردن جنگ غزه و تشدید حملات علیه لبنان چنگ زده است.