۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

قطع عضو بیش از ۱۵۰۰۰ فلسطینی در نوار غزه

سازمان جهانی بهداشت از تعداد کسانی که در نوار غزه در جریان حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه این باریکه قطع عضو شده‌اند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که بیش از ۱۵ هزار و ۶۰۰ بیمار در نوار غزه به انتقال فوری از این باریکه و دریافت خدمات درمانی نیاز دارند.

در این گزارش آمده است که باید اقدامات لازم برای ممانعت از گسترش بیماری‌های واگیردار در غزه تشدید شود.

سازمان مذکور تاکید کرد که بیش از ۱۵ هزار تن از ساکنان نوار غزه در جریان حملات وحشیانه علیه این باریکه قطع عضو شده‌اند.

لازم به ذکر است که از زمان اجرای توافق آتش بس در غزه تاکنون تجهیزات پزشکی لازم به تعداد کافی وارد این باریکه نشده است.

