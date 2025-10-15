کاهش مصرف گوشت برای سلامت عمومی مفید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، در آستانه روز جهانی غذا، با اشاره به تمرکز مصرفکنندگان بر سلامت و تغذیه عملکردی، اظهار داشت: مصرفکنندگان امروز به دنبال غذاها و نوشیدنیهایی هستند که علاوه بر تأمین انرژی، فواید ملموس برای سلامت جسم و روان داشته باشند. نوشیدنیها و محصولات غنیشده با پروتئین، فیبر و ترکیبات گیاهی مانند آداپتوژنها نمونههایی از این روند هستند.
وی افزود: توجه به پایداری و محیط زیست دیگر موضوعی فرعی نیست و برندها برای کاهش اثرات زیستمحیطی محصولات خود به بستهبندیهای بازیافتی و قابل بازیافت روی آوردهاند. این تغییر نه تنها یک الزام صنعتی است بلکه پاسخی به نیاز جامعه برای مصرف مسئولانه است.
بهفر درباره فناوری و نوآوری توضیح داد: استفاده از هوش مصنوعی و اتوماسیون در مدیریت تولید و پیشبینی تقاضا باعث کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری شده است. گزارشها نشان میدهد بهرهگیری از این فناوریها میتواند خطاهای پیشبینی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و ضایعات مواد غذایی را به شکل قابل توجهی کم کند.
وی همچنین به اهمیت رژیم غذایی سالم و پایدار اشاره و اظهار کرد: مطالعات علمی نشان میدهند کاهش مصرف گوشت در کنار حبوبات و غلات کامل میتواند سلامت عمومی را بهبود دهد و از بروز میلیونها مرگ زودهنگام جلوگیری کند. این موضوع باید در سیاستگذاریها و تولید محصولات غذایی مورد توجه قرار گیرد.
بهفر خاطرنشان کرد: نوآوری در طعم و تجربه حسی محصولات غذایی نیز در حال گسترش است برندها برای جذب نسل جوان به طراحی نوشیدنیها و غذاهایی با ترکیب طعمهای جذاب و نوستالژیک روی آوردهاند.
