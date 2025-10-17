اعلام سیاست سازمان غذا و دارو در صنعت غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر افزود: هدف از بازنگری در فرایندهای مجوزدهی، تسهیل تولید و توسعه فعالیت واحدهای صنعتی است، بهگونهای که مقتضیات علمی و الزامات ایمنی غذایی در حوزه سلامت حفظ شود اما موانع غیرضروری از مسیر تولیدکنندگان برداشته شود تا روند توسعه صنعت غذا با حفظ سلامت جامعه همزمان پیش برود.
وی با اشاره به اهمیت ارتقای سلامت و کیفیت فرآوردههای داخلی، ادامه داد: در کشور برندهای معتبری داریم که سطح کیفی تولیدات آنها از مرزهای ملی فراتر رفته و به سرمایه ملی تبدیل شده است. این نشانهای تجاری تنها متعلق به شرکتها نیستند، بلکه به کشور تعلق دارند و نماد اعتماد عمومی به توان تولید ملی محسوب میشوند.
بهفر گفت: تسریع در صدور مجوزها به هیچ عنوان به معنای کاهش نظارت نیست. پس از صدور مجوز، فرآوردهها بهصورت مستمر تحت پایش قرار میگیرند و نمونهبرداریهای میدانی، آزمونهای میکروبی و شیمیایی و بررسی برچسبگذاری با دقت انجام میشود تا سلامت و کیفیت محصولات تضمین شود.
وی تأکید کرد: بهرهگیری از فناوریهای نوین، دادههای علمی و همکاری نزدیک با واحدهای تولیدی باعث شده است نظام حکمرانی ایمنی غذای کشور کارآمدتر از گذشته عمل کند. امروز کیفیت تولید در بسیاری از برندهای داخلی در سطحی است که میتوان آنها را برندهای ملی دانست و حمایت از این برندها به معنای حمایت از اعتبار و آینده صنعت غذا در کشور است.
