واکنش سازمان غذا و دارو به شغل غذای خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر گفت: مشاغل خانگی می‌توانند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی ایفا کنند، اما ورود این محصولات به بازار باید با رعایت کامل ضوابط ایمنی و بهداشتی همراه باشد.

وی افزود: هر محصول غذایی، صرف‌نظر از محل تولید، باید دارای مجوز بهداشتی و برچسب معتبر از سازمان غذا و دارو باشد تا سلامت مصرف‌کنندگان تضمین شود.

بهفر با بیان اینکه برخی از محصولات خانگی بدون مجوز و بررسی‌های لازم در بازار عرضه می‌شوند، ادامه داد: عرضه چنین فرآورده‌هایی می‌تواند مخاطرات جدی از جمله آلودگی‌های میکروبی و شیمیایی برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.

وی افزود: سازمان غذا و دارو در سال‌های اخیر با هدف حمایت از تولید خرد، فرآیند صدور مجوز برای فعالیت‌های خانگی را تسهیل کرده تا تولیدکنندگان بتوانند در چارچوب ضوابط بهداشتی، به‌صورت قانونی فعالیت کنند.

بهفر همچنین بر اهمیت آموزش و ارتقای آگاهی تولیدکنندگان خانگی تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار مشاغل خانگی زمانی محقق می‌شود که سلامت و ایمنی محصولات در اولویت قرار گیرد و تولیدکنندگان با نظارت دستگاه‌های مسئول همکاری مستمر داشته باشند.