به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر افزود: چراغ راهنمای تغذیه یک ابزار ساده و قابل فهم برای همه اقشار جامعه است. رنگ سبز، زرد و قرمز به مصرفکننده نشان میدهد کدام محصولات برای سلامت مناسبتر هستند و کدام باید کمتر مصرف شوند. این شفافیت به خانوادهها و به ویژه دانشآموزان کمک میکند تصمیمهای هوشمندانهتری درباره تغذیه داشته باشند.
وی ادامه داد: مطالعات علمی نشان میدهند رنگهای خاص میتوانند بر ادراک طعم و مزه غذا تأثیر بگذارند و در شکلدهی ذائقه مؤثر باشند. رنگ قرمز معمولاً با طعم شیرین و انرژیزا و رنگ سبز با طعمهای طبیعی و سالمتر ارتباط دارد و این ابزار ساده میتواند ترجیحات غذایی کودکان و نوجوانان را به سمت انتخابهای سالمتر هدایت کند.
بهفر تأکید کرد: مصرف بیش از حد قند و چربیهای ترانس در کودکان میتواند خطر ابتلا به چاقی، دیابت نوع ۲ و مشکلات قلبی را افزایش دهد و مطالعات نشان میدهند کودکانی که از نشانگرهای تغذیهای استفاده میکنند، به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد خوراکیهای پرقند و پرچرب کمتری مصرف میکنند.
وی خاطرنشان کرد: شاخص نمک و چربی در چراغ راهنمای تغذیه به ویژه برای پیشگیری از فشار خون و بیماریهای قلبی اهمیت دارد و کاهش مصرف نمک حتی به میزان ۱ گرم در روز میتواند فشار خون را ۲ تا ۴ میلیمتر جیوه کاهش دهد.
بهفر گفت: سازمان غذا و دارو با همکاری تولیدکنندگان و دستگاههای نظارتی تلاش کرده است نشانگرها استاندارد، شفاف و دقیق باشند تا مصرفکنندگان بدون نیاز به اطلاعات پیچیده علمی، تنها با نگاه به رنگها بهترین انتخاب را داشته باشند.
وی تأکید کرد: مدارس و خانوادهها باید توجه به چراغ راهنمای تغذیه را جدی بگیرند و هر انتخاب سالم امروز، تضمینکننده سلامت فردا خواهد بود.
نظر شما