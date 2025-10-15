هشدار قرمز برای کارون و اندیمشک؛ هوا در ۱۰ شهر خوزستان ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه پایش کیفی هوای کشور صبح امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه، وضعیت آلودگی هوا در استان خوزستان را نگران‌کننده اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، شاخص کیفی هوا در شهرهای کارون (۱۷۹)، اندیمشک (۱۵۷)، شوشتر (۱۵۲)، اهواز و خرمشهر (۱۴۷)، بهبهان (۱۴۲)، دشت آزادگان (۱۳۸) و دزفول (۱۰۵) در محدوده «قرمز» قرار گرفته که به معنای ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی است.

همچنین در همین بازه زمانی، شهرهای آغاجاری (۱۱۳)، ماهشهر (۱۱۱) و هویزه (۱۰۷) در وضعیت «نارنجی» قرار دارند که برای گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی ناسالم تلقی می‌شود.

مرکز پایش کیفی هوا توصیه کرده است افراد آسیب‌پذیر از فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند و شهروندان در مناطق قرمز نیز اقدامات احتیاطی را جدی بگیرند.

در مقابل، وضعیت هوای شهرهای آبادان، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان «قابل قبول» گزارش شده است.