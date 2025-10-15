نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، برای دو روز آینده در سطح استان آسمانی صاف گاهی همراه با وزش باد و در پارهای مناطق همراه با غبار رقیق صبحگاهی پیش بینی میشود.
به گفته وی، در نیمه شرقی استان احتمال وقوع تند باد لحظهای و گردوخاک موقتی نیز وجود دارد.
معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: طی روز جمعه شرایط افزایش ابر در مناطق غربی و شمالی استان مهیا خواهد بود و همچنین برای اوایل هفته آینده کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
حاجی بابایی ادامه داد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
وی خاطرنشان کرد: چوپانان با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده خواهند بود.
