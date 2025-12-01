به گزارش خبرنگار مهر، سامانه پایش کیفی هوای کشور اعلام کرد که روز دوشنبه، آلودگی هوا در استان خوزستان همچنان تداوم داشته و هوای ۱۱ شهر این استان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار گرفته است.

بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون، ایستگاه‌های آغاجاری، بهبهان، بهبهان ۲، پایش کارون، خرمشهر، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، دانشگاه علوم پزشکی شوشتر، سوسنگرد، شادگان، شوشتر، ماهشهر و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.

همچنین هوای شهرهای آبادان، امیدیه، اندیمشک، باغملک، دانشکده بهبهان – آغاجاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ملاثانی و هفتکل در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.

ایستگاه‌های اندیکا، ایذه، دزپارت، رامهرمز، شوش، لالی، شرکت نفت مسجدسلیمان، محیط‌زیست مسجدسلیمان و هندیجان نیز وضعیت زرد و قابل‌قبول را ثبت کرده‌اند.

نکته قابل توجه آن است که تنها ایستگاه پتروشیمی مسجدسلیمان وضعیت سبز و هوای پاک را نشان می‌دهد.

این گزارش بار دیگر نشان می‌دهد که بحران آلودگی هوا در خوزستان به مرحله‌ای جدی رسیده و تنها یک نقطه از استان هوای پاک دارد؛ موضوعی که ضرورت اقدامات فوری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی را بیش از پیش برجسته می‌کند.