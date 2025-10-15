خطر فرونشست در برخی موارد به داخل شهر قم هم رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی جبلی در جمع تشکلهای مردم نهاد آب و محیط زیست استان با تشریح آخرین وضعیت منابع آب کشور و استان گفت: در اثر برداشتهای بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی، مرگ خاموش زمین یا همان فرونشست در اکثر استانهای کشور رخ داده که عدم مدیریت موضوع باعث کاهش رتبه ایران در رتبه بندی جهانی مدیریت منابع آب به ۱۳۲ از بین ۱۳۳ کشور جهان شده است.
احمدی جبلی افزود: این فرونشستها منجر به تخلیه سرزمین، از دست رفتن حاصلخیزی زمینها، آسیب جدی به زیرساختهایی همچون راهها، خطوط ریلی، دکلهای فشار قوی برق و … خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: فرونشست در کمین دشتهای استان میباشد که در برخی موارد به داخل شهر هم رسیده است و در صورت عدم مراقبت از برداشتهای غیر مجاز، در ۱۰ سال آینده برخی از آبخوانهای قم به طور کامل تخلیه خواهد شد.
مدیرعامل آب منطقهای قم با بیان اینکه نسبت به حفظ و صیانت از منابع آب بی توجهی شده عنوان نمود: از الزامات مدیریت منابع آب در استان؛ فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به بخشهای مختلف مصرف و همچنین تقویت مشارکت بهره برداران (به خصوص کشاورزان عزیز) در مدیریت مصرف میباشد. کشاورز ما باید بداند برای حفظ سرمایه خود، بجای رقابت در مصرف باید مراقبت در مصرف را تمرین کند.
در پایان اعضای حاضر در جلسه به بیان دغدغههای خود درخصوص چالشهای آب استان پرداختند.
