فرونشست بحران جدی در کشور است؛ میانگین نشست زمین در تهران ۲۵ سانت

غزال راهب رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه پدیده فرونشست زمین یکی از بحران‌های جدی کشور به شمار می‌رود، گفت: فرونشست در مناطق مختلف ایران از جمله جنوب تهران، کرمان، یزد و اصفهان مشاهده می‌شود و آثار آن در نقاط متعددی از کشور قابل رؤیت است.

وی افزود: این مسئله بسیار مهم است و باید با نگاهی کاملاً کارشناسی و علمی مورد بررسی قرار گیرد، چراکه نرخ فرونشست یک موضوع است و میزان خطر ناشی از آن موضوعی دیگر که نیازمند تحلیل‌های دقیق تخصصی است.

راهب با اشاره به پایش مستمر این پدیده اظهار کرد: در وزارت راه و شهرسازی و به طور مشخص در مرکز تحقیقات، یکی از اقدامات اساسی ما پایش میزان فرونشست در مناطق مختلف کشور است.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: این کار با همکاری دستگاه‌های تخصصی همچون سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان زمین‌شناسی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، پژوهشکده زلزله و پژوهشکده هوایی در حال انجام است و کارگروهی ویژه برای این موضوع تشکیل شده تا بتوانیم رصد دقیقی از عرصه‌های فرونشست، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های سکونتی، شریان‌های حیاتی و ابنیه فنی کشور داشته باشیم.

وی ادامه داد: هدف ما این است که علاوه بر پایش دقیق، راهکارهای کاهش اثرات فرونشست را نیز تدوین کنیم تا بتوان از بروز خسارات گسترده جلوگیری کرد.

راهب تأکید کرد: ضروری است که مشخص شود تخریب‌های موجود در زیرساخت‌ها یا ساختمان‌ها ناشی از پدیده فرونشست است یا عوامل دیگری در آن دخیل هستند؛ چراکه گاه ترک‌ها و آسیب‌ها ممکن است به دلیل مسائل سازه‌ای یا وقوع فروچاله‌ها و نه لزوماً نشست زمین رخ دهند.

رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: تشخیص دقیق منشأ تخریب‌ها نیازمند بررسی‌های چندوجهی و کارشناسی در حوزه‌های مختلف است که این موضوع هم‌اکنون در مرکز تحقیقات در دست انجام است.

وی ادامه داد: در همین راستا، راهکارهایی برای کاهش اثرات فرونشست در قالب دستورالعمل‌های مقاوم‌سازی و بهسازی در دو حوزه سکونتگاه‌ها و زیرساخت‌ها تدوین شده و مطالعات مربوط به شریان‌های حیاتی و سازه‌های خطی نیز در دست اقدام است.

گزارش نهایی بحران فرونشست اصفهان به‌زودی منتشر می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بحران فرونششست در اصفهان تصریح کرد: گزارش نهایی این مطالعات در حال تهیه است و به‌زودی از سوی مرکز تحقیقات منتشر و در اختیار مراجع قرار خواهد گرفت.

راهب خاطرنشان کرد: نتایج پایش‌ها و تحلیل‌های انتقال آب دریای عمان به اصفهان در اختیار ستاد ملی مقابله با کم‌آبی نیز قرار می‌گیرد و تصمیمات لازم اتخاذ و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با بیان اینکه نرخ فرونشست در کشور متغیر است، گفت: در برخی شهرها میزان فرونشست سالانه حدود ۲۰ سانت و در بعضی مناطق حتی به ۴۰ سانت نیز می‌رسد.

رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: میانگین نرخ فرونشست در استان تهران بین ۲۰ تا ۲۵ سانت متغیر است.