عرب بیگی: فرونشست تا ۱۵ سانتیمتر در کاشان هشدار جدی است

علیرضا عرب بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأکید بر اتمام پروژه‌های نیمه تمام شهری و با اشاره به پروژه بلوار امام خامنه‌ای به عنوان یکی از مسیرهای اصلی دسترسی به مسکن مهر اظهار کرد: این محور به دلیل محدودیت‌های اجرایی و مالی، نیازمند حمایت نهادهای استانی و ملی است تا تکمیل آن سرعت گیرد.

وی با بیان اینکه تنها ۲۰ درصد آزادسازی محور امیرکبیر انجام شده است، ابراز کرد: این آزادسازی شامل حدود ۷۰ هزار متر مربع زمین است و با توجه به شرایط مالی شهرداری، بهره‌گیری از بودجه‌های ملی برای ادامه پروژه ضروری است؛ به‌ویژه با توجه به مجاورت این محور با محوطه تاریخی سیلک و چشمه سلیمانیه که ارزش جهانی دارند.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کاشان یکی از چالش‌های جدی حوزه عمران را مشکل تأمین مصالح عنوان کرد و تصریح کرد: شهرداری تنها به یک معدن رودخانه‌ای دسترسی دارد که کیفیت مصالح آن برای آسفالت مناسب نیست. چهار معدن کوهی در منطقه وجود دارد که بخشی از آن‌ها در محدوده منابع طبیعی است و لازم است مجوز بهره‌برداری از آن‌ها صادر شود تا کیفیت پروژه‌ها افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به گره ترافیکی خیابان کارگر خاطرنشان کرد: این محور در ساعات پیک به‌طور کامل قفل می‌شود و تنها راهکار مؤثر، ایجاد مسیر جایگزین از طریق بلوار دلاوران تا میدان ارغوان آران‌وبیدگل است که اجرای آن نیازمند احداث پل بر روی مسیر راه‌آهن است.

عرب‌بیگی در ادامه با ابراز نگرانی از فرونشست زمین در برخی نقاط شهر گفت: طبق گزارش‌های رسمی، در برخی سال‌ها تا ۱۵ سانتی‌متر فرونشست زمین ثبت شده است که زنگ خطر جدی برای آینده شهر محسوب می‌شود.

وی تعیین‌تکلیف اراضی اطراف سیلک و حل مشکل خروجی غیرمجاز اتوبان به خیابان امام رضا را از دیگر اولویت‌های عمرانی شهر دانست و خواستار ورود و همکاری جدی دستگاه‌های متولی شد.