لرستان جزء ۳ استان بلاخیز ایران؛ ۱۳۰ روستای در معرض خطر شناسایی شد

مهدی پازوکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع کاهش اثرات بلایای طبیعی، اظهار داشت: در جهان بلایایی که بدون هیچ مقدمه‌ای و پیش‌بینی قبلی اتفاق می‌افتند و روند زندگی انسان‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، بلایای طبیعی گفته می‌شود و هر ساله هم در همه کشورهای دنیا برای کاهش این اثرات بلایای طبیعی، اقداماتی را انجام می‌دهند.

لرستان جز ۳ استان بلاخیز ایران

وی عنوان کرد: شناسایی نقاط و مسائل حادثه‌خیزی که باعث می‌شود به مردم آسیب وارد شود و روند زندگی آنها را مختل کند یکی از این اقدامات است، در این راستا تلاش می‌شود که در حوزه پیشگیری از اثرات این بلایای طبیعی اقداماتی صورت گیرد.

در استان لرستان حدود ۲۴ حوادث طبیعی رخ می‌دهد مدیرکل مدیریت بحران لرستان با تأکید بر اینکه کشور ایران، جز ۱۰ کشور بلاخیز دنیا است، افزود: استان لرستان نیز جز ء سه استان بلاخیز کشور ایران به شمار می‌آید.

پازوکی، بیان داشت: ۴۲ حوادث طبیعی در دنیا شناسایی شده است، حدود ۳۲ مورد از آنها در کشور ایران رخ می‌دهد، در استان لرستان نیز حدود ۲۴ حوادث طبیعی رخ می‌دهد.

تهیه برنامه‌های آمادگی پاسخ و کاهش مخاطرات

وی در ادامه سخنان خود این حوادث و بلایای طبیعی را شامل سیل، زلزله، ریزگردها، فرونشست زمین، خشکسالی، سرمازدگی و… عنوان کرد و گفت: در این راستا همواره باید آماده مقابله و پیشگیری از این اثرات این بلایای طبیعی باشیم.

بعد از اینکه در سال ۹۸ شاهد وقوع یک سیلاب مخرب در لرستان بودیم، این تجربه خوبی بود تا در حوزه‌های آبخیزداری و… اعتبارات ملی خوبی را برای استان پیش‌بینی‌شود مدیرکل مدیریت بحران لرستان با تأکید بر اینکه خوشبختانه در سال‌های اخیر باهمت مدیریت ارشد استان و همچنین مجمع نمایندگان و مدیران متولی، اقدامات خیلی خوبی دراین‌رابطه آغاز شده است، افزود: تهیه برنامه‌های آمادگی پاسخ و کاهش مخاطرات استان یکی از این اقدامات بوده است.

پازوکی، تصریح کرد: این برنامه به تصویب وزیر کشور رسیده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اعتبارات خوبی در حوزه‌های مختلف و به‌خصوص در حوزه مقابله با کاهش اثرات سیلاب در استان جذب شده است، افزود: بعد از اینکه در سال ۹۸ شاهد وقوع یک سیلاب مخرب در لرستان بودیم، این تجربه خوبی بود تا در حوزه‌های آبخیزداری و… اعتبارات ملی خوبی را برای استان پیش‌بینی‌شود.

شناسایی ۱۳۰ روستای در معرض خطر

مدیرکل مدیریت بحران لرستان، تصریح کرد: شناسایی روستاهای در معرض خطر انجام شده است، این کار در دو مرحله انجام شده است، در مرحله اول ۵۵ روستا و در مرحله دوم ۷۵ روستای در معرض خطر شناسایی شد.

پازوکی با تأکید بر اینکه با همکاری بنیاد مسکن و پژوهشکده سوانح طبیعی کشور، مصوب شده‌اند و در دستور کار رفع مخاطرات هستند، گفت: اعتبار این روستاها به‌صورت ملی و از طرف سازمان مدیریت بحران کشور و بنیاد مسکن کشور تأمین خواهد شد و به‌مرور رفع خطر می‌شوند.

صعود به ارتفاعات تنها با اخذ مجوز

وی یادآور شد: لرستان به واسطه ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری که دارد، هر ساله میزبان گردشگران، کوهنوردان و… هستند که به دنبال استفاده از این جاذبه‌های طبیعی هستند، در این راستا تلاش کرده‌ایم با همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی، اورژانس، هلال‌احمر و آتش‌نشانی نقاطی را که بیشترین میزبانی از گردشگران را دارند، به‌نوعی پوشش دهیم تا کمترین مخاطرات را برای آنها داشته باشند.

از این به بعد اگر تیمی بدون مجوز در این مناطق حضور پیدا کند، از ارائه خدمت به آنها با محدودیت مواجه خواهیم شد مدیرکل مدیریت بحران لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به وقوع حادثه اخیر برای بالگرد هلال‌احمر در ارتفاعات اشترانکوه، گفت: این امر موجب شد که تمهیدات ویژه‌ای در ارتفاعات استان مانند اشترانکوه، سفیدکوه و… در دستور کار قرار دهیم.

پازوکی، تأکید کرد: از این به بعد تیم‌هایی که قرار است به ارتفاعات صعود کنند، حتماً باید با مجوز در منطقه حضور پیدا کنند، اشترانکوه معروف به آلپ ایران است، هر موقع که قرار است از این ارتفاعات استفاده شود حتماً باید مجوز داشت، حتماً باید تجهیزات ایمنی و فردی داشت، حتماً باید لیدر و راهنما داشت.

وی بیان داشت: از این به بعد اگر تیمی بدون مجوز در این مناطق حضور پیدا کند، از ارائه خدمت به آنها با محدودیت مواجه خواهیم شد.

نقش مردم در کاهش اثرات بلایای طبیعی

مدیرکل مدیریت بحران لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه کاهش بلایای طبیعی، مردم‌محور است، اصل و اساس کاهش اثرات بلایای طبیعی مردم هستند، افزود: در این راستا بالابردن سطح آگاهی‌های مردم و آموزش نقش بسیار مهمی در بحث کاهش اثرات بلایای طبیعی دارد.

پازوکی، تأکید کرد: در این راستا آموزش در مدارس و محلات در دستور کار هلال‌احمر، آتش‌نشانی و اورژانس قرار دادیم.