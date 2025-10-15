  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

فهرست ۲۳ نفره تیم فوتبال نوجوانان اعلام شد

فهرست ۲۳ نفره تیم فوتبال نوجوانان اعلام شد

فهرست ۲۳ نفره تیم فوتبال نوجوانان ایران برای بازی‌های تدارکاتی با قرقیزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فهرست ۲۳ نفره تیم نوجوانان ایران برای اردوی تدارکاتی و برگزاری ۲ بازی دوستانه مقابل قرقیزستان به شرح زیر اعلام شد:

محمد علی رهنما، علی اصغرزاده، امیرحسین حاج علی اکبری، امیر علی خادمی، مرتضی تدینی، محمد قاسمی، امیرمحمد افراسیابی (سپاهان)، امیر طاها محمدی مهر (پارس برازجان)، امیرماهان افروزیانی، امیرحسین طایفه، یاسان جعفری، پویا اسمی، امیررضا ولی پور (پرسپولیس)، محمد بی‌نیاز و جعفر اسدی (پیکان) امیرمحمد زارعی، محمد طاها کاویانی و پویا جعفری (کیا) عباس رفیع (فولاد) ابوالفضل حسینی (پاس شیراز) بردیا دری و سام گلگون (خلیج فارس) ماهان بهشتی (ملوان)

این اردو از ۲۴ مهر در تهران آغاز می‌شود و ملی‌پوشان پس از سفر به بیشکک، در روزهای ۲۶ و ۲۸ مهر به مصاف تیم زیر ۱۷ سال قرقیزستان می‌روند.

شاگردان ارمغان احمدی خود را برای حضور در مسابقات گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا که از اول تا نهم آذر در تهران برگزار می‌شود آماده می‌کنند.

