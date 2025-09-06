احمدی: نماینده مربیان پایه در تیم نوجوانان هستم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ارمغان احمدی درباره انتخابش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران، اظهار داشت: در ابتدا باید بابت این انتخاب و افتخار فعالیت به عنوان سرمربی تیم ملی که مسئولیت خطیر و مقدسی است خدا را شکر کرده و از اعتماد ریاست محترم فدراسیون اعضای محترم هیات رئیسه فدراسیون و علی تارقلیزاده، ریاست محترم کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال به بنده تشکر کنم. همچنین از جامعه فوتبال به ویژه فوتبال پایه که به ویژه پس از قهرمانی تیم جوانان در کافا، نگاهشان به فوتبال پایه تغییر کرد ممنون هستم. از باشگاه سپاهان هم تشکر میکنم که در ۱۳ سال مربیگری من در آکادمی این باشگاه، با حمایت خود در مسیر رشد بنده تاثیرگذار بود.
وی افزود: در یک ماه گذشته با کمیته فنی جلسات مختلفی داشته و درمورد مباحث فنی برنامههای خود را به این کمیته ارائه کردیم. امیدوارم بتوانیم با حمایت جامعه فوتبال و فدراسیون، اتفاقات خیلی خوبی را برای تیم ملی نوجوانان رقم بزنیم.
سرمربی تیم ملی نوجوانان درمورد برنامههای خود برای تشکیل این تیم و استعدادیابی، گفت: یکی از موارد چالشی در سالهای گذشته برای این رده سنی، نحوه و شکل استعدادیابی بود. با حضور تارقلیزاده که سالها در AFC مسئولیت داشته در کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال و نگاه کاملاً فنی و تخصصی و اشراف وی به استعدادیابی در دنیا، جلسات خیلی خوبی با ایشان برگزار کردیم و مدل استعدادیابی مطابق فلسفه فوتبالی که قرار است در تیم بزرگسالان ما پیاده شود، مشخص شد. براساس همین مدل شاخصهای استعدادیابی را مشخص و مدون کردیم.
سرمربی تیم ملی نوجوانان اضافه کرد: برمبنای همین شاخصها و شایستهسالاری محض و عدالت کامل که باید در اولویت ما باشد، نگاهی یکسان به کل کشور خواهیم داشت. هرچند زمان محدودی داریم زیرا از اول آذر مسابقات مقدماتی به میزبانی هند شروع میشود و باید از همین امروز کار خود را شروع کنیم.
احمدی درمورد تاکید بر تعامل با باشگاهها، تصریح کرد: در این سالها در ردههای مختلف فوتبال پایه کشور کار کرده و شناخت کافی و خوبی از باشگاهها داریم. خوشبختانه مدیران و مربیان آکادمیها و باشگاهها هم نسبت به بنده شناخت دارند و قطعاً تعامل خوبی وجود دارد. از همه باشگاها درخواست دارم با همکاری و همراهی خیلی خوب، نفراتی که لیاقت پوشیدن پیراهن ملی را دارند به ما معرفی کرده و مطمئن باشند نگاه یکسانی به همه باشگاهها در سطح کشور خواهیم داشت زیرا با تعامل همه جانبه میتوانیم کارهای بزرگی را انجام بدهیم.
وی درمورد برنامههایش برای مسابقات مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا و همگروهی ایران با هند، لبنان، فلسطین و چین تاپیه، توضیح داد: انشاالله در ۳ اردو از بازیکنانی که به تازگی در تهران استعدادیابی شدهاند و نفراتی که از لیگ کشور تحت رصد ما قرار گرفته و شناخت خوبی از آنها داریم، به لیست نهایی خود خواهیم رسید. از ابتدای مهر نیز مباحث فنی و تاکتیکی را در تمرینات و اردوهای مختلف پیاده خواهیم کرد.
سرمربی تیم ملی نوجوانان ادامه داد: با توجه به اینکه بازیکنان در این رده سنی، تجربه بینالمللی خیلی کمی دارند یا اصلاً ندارند، سعی خواهیم کرد در قالب ۲ اردوی برون مرزی، این تجربه را به بچهها تزریق کنیم تا در مسابقات مقدماتی کیفیتی در شأن نام مقدس ایران نشان بدهیم.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: من به عنوان نماینده مربیانی که سالها در فوتبال پایه زحمت کشیدهاند در تیم ملی نوجوانان حضور دارم و امیدوارم بتوانم نماینده شایستهای برای آنها باشم و بتوانیم با کمک همدیگر و همدلی و همراهی خیلی خوب، آینده خوبی را بچههای این رده سنی رقم بزنیم.
