احضار شبانه حسینی به کمیته انضباطی سپاهان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال خوزستان در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۵ مهر به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۲ بر صفر به سود زرد پوشان به پایان رسید.

سید حسین حسینی دروازه‌بان سپاهان در این بازی هم جایی در ترکیب این تیم نداشت و نیمکت نشین بود. او در طول در جریان بازی با چهره‌ای درهم روی نیمکت حضور داشت و در پایان بازی و در مواجه با سوالات خبرنگاران مبنی بر عدم حضور در بین نفرات اصلی گفت که باید این سوال از کادرفنی پرسیده شود.

در همین حال احمد جمشیدیان، مدیر تیم فوتبال سپاهان خبر داد که این دروازه‌بان جهت ادای پاره‌ای از توضیحات به کمیته انضباطی باشگاه سپاهان فراخوانده شده است.