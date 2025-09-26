بررسی ۱۹۶ بازیکن زیر نظر کادر فنی تیم ملی فوتبال نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از معرفی ارمغان احمدی به‌عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال زیر ۱۷ سال ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، این مربی ۳۶ ساله به سرعت کارش را برای تشکیل تیمی قدرتمند جهت شرکت در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ آغاز کرد.

در گام اول، احمدی و دستیارانش باید برای انتخاب بازیکنان مستعد، شروع به ارزیابی نفرات منتخب لیگ‌های کشوری و استانی می‌کردند و سپس به سراغ تشکیل اردوهای منظم و متناوب تا آغاز مسابقات می‌رفتند.

اردوهای انتخابی از تاریخ ۲۲ شهریور در اصفهان (با میزبانی باشگاه سپاهان و هیئت فوتبال اصفهان) آغاز و پس از گذشت دو مرحله، با دعوت از نفرات جدید مرحله سوم در استان کرمان و با میزبانی باشگاه گل‌گهر سیرجان پیگیری شد. مراحل چهارم، پنجم و ششم اردوهای انتخابی هم از روز ۳۱ شهریور در مرکز ملی فوتبال شروع شد و ۳ مهر ماه به اتمام رسید.

در طول ۱۳ روز، سرمربی تیم نوجوانان و دستیارانش ۱۹۶ بازیکن را از ۵۴ باشگاه و ۱۹ استان زیر نظر گرفتند تا با ارزیابی دقیق نفراتی که همگی آنها در لیگ‌های برتر نوجوانان و جوانان کشور، لیگ برتر نوجوانان تهران و البته برخی استان‌های دیگر بازی می‌کنند، بهترین‌ها را به تیم ملی دعوت کنند.

در گام دوم قرار است نفرات منتخب از این ۱۹۶ بازیکن به اردویی دیگر دعوت شوند تا پس از دو جلسه ارزیابی، نخستین لیست تیم ملی نوجوانان از سوی ارمغان احمدی اعلام شود.

هر چند کادر فنی ضمن ادامه بررسی لیگ برتر تهران با حضور در ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات این رده سنی در پایتخت، با شروع فصل جدید لیگ کشور در استادیوم میزبان این رقابت‌ها نیز حضور خواهد یافت تا به ارزیابی بازیکنان فصل جدید این لیگ نیز بپردازد.

در واقع درهای تیم ملی همچنان باز است و احمدی و دستیارانش با رصد کامل مسابقات کشوری و استانی، هر زمان احساس کنند بازیکنان شاخص از لحاظ فنی و اخلاقی را به اردوهای ملی دعوت خواهند کرد.

تیم ملی نوجوانان از یک تا ۹ آذر در گروه D مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا به میزبانی احمدآباد هند شرکت می‌کند و برنامه بازی‌هایش در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۳ آذر ۱۴۰۴

چین تایپه - ایران

۵ آذر ۱۴۰۴

ایران - لبنان

۷ آذر ۱۴۰۴

فلسطین - ایران

۹ آذر ۱۴۰۴

هند - ایران