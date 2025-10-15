تیم تنیس روی میز دختران خراسان شمالی به المپیاد کشور اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم تنیس روی میز دختران استان خراسان شمالی به منظور حضور در المپیاد استعدادهای برتر کشور راهی استان قزوین شد.

این رقابت‌ها در قزوین برگزار می‌شود و با هدف شناسایی استعدادهای برتر ورزشی، ارتقای سطح فنی ورزشکاران نوجوان و آماده‌سازی آنان برای سطوح بالاتر ملی و بین‌المللی برگزار خواهد شد.

نازنین جهانی، هانیه عابدی و مهسا حسن‌زاده به عنوان بازیکن و محبوبه حری به عنوان مربی تیم، نمایندگان استان را در این مسابقات همراهی می‌کنند.

گفتنی است المپیاد استعدادهای برتر کشور با حضور تیم‌های منتخب استان‌های مختلف، به‌عنوان یکی از رویدادهای مهم پایه در ورزش ایران برگزار می‌شود.