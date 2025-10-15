ورزشکاران ایرانی در بیلیارد و اسنوکر ۱۴۰ مدال آسیایی و جهانی کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلطانپور، در نشست انتخاب رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد خراسان شمالی که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، اظهار کرد: با انتخاب رضا منصوریان به عنوان رئیس هیئت برای مدت چهار سال، این مجموعه وارد فصل جدید فعالیت‌های استان شد.

وی گفت: همکاری و تعامل اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی با فدراسیون، برگزاری مجمع و روند انتخاب رئیس هیئت را تسهیل کرد

دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد افزود: فدراسیون تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان ۵ رشته ورزشی دارد که در استان خراسان شمالی دو رشته فعال هستند و برنامه داریم تا در دوره جدید فعالیت‌ها توسعه یابد.

وی تصریح کرد: از اهداف دوره جدید هیئت استان، تدوین برنامه چهار ساله و کوتاه‌مدت برای فعالیت‌های مستمر و ارتقای استعدادیابی، آموزش مربیان و داوران، توسعه بخش بانوان، نظارت بر باشگاه‌ها و تولید محتوای فرهنگی است.

دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد گفت: حضور فعال استان در مسابقات لیگ کشوری اسنوکر و پاکت بیلیارد و تعامل با هیئت‌های صنفی، دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری از دیگر برنامه‌های مهم خواهد بود.

وی با اشاره به پیشینه رشته‌های بیلیارد در ایران بیان کرد: طی ۱۰ سال گذشته، ورزشکاران ایرانی ۱۴۰ مدال آسیایی و جهانی کسب کرده‌اند و استان‌ها باید با توجه به استقبال جوانان، آنها را در مسیر درست حرفه‌ای و قهرمانی قرار دهند.

سلطانپور در پایان ضمن قدردانی از حضور رؤسای هیئت‌های خراسان جنوبی و رضوی در مجمع گفت: همکاری مشترک استان‌های همجوار برای برگزاری رویدادهای منطقه‌ای در تقویم فدراسیون در دستور کار است و امیدواریم شاهد رشد و توسعه رشته‌های تحت پوشش باشیم.