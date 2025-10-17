تیم دختران نوجوان تیراندازی کرمانشاه عازم المپیاد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دختران نوجوان تیراندازی استان کرمانشاه برای حضور در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور عازم استان ایلام شد.

این دوره از رقابت‌ها با حضور برترین استعدادهای تیراندازی از سراسر کشور برگزار می‌شود و استان کرمانشاه با پنج دختر تیرانداز مستعد در این المپیاد شرکت کرده است.

اعزام این تیم بیانگر تداوم روند روبه‌رشد و برنامه‌ریزی منسجم هیأت تیراندازی استان در زمینه کشف و پرورش استعدادهای نوجوان است؛ روندی که کرمانشاه را در سال‌های اخیر به یکی از استان‌های مطرح کشور در این رشته تبدیل کرده است.

تیم تیراندازی دختران کرمانشاه با روحیه‌ای بالا و آمادگی کامل در این رقابت‌ها شرکت کرده و حضور آنان نمادی از پویایی و استعداد نسل جوان تیراندازی استان است.