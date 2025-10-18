علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بازنگری آئین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها گفت: آئین‌نامه قبلی حدود ۳۵ صفحه بود که به جزئی‌ترین مسائل در مدیریت دانشگاه‌ها پرداخته بود، ما آئین‌نامه جدید را به ۷،۸ صفحه تقلیل دادیم که تنها نکات خیلی کلان در آن درج شده است. مابقی آن در پیوستی ارائه شده است که دانشگاه‌ها می‌توانند بسته به نیازها، شرایط و ماموریت‌هایشان آن را تغییر دهند و در هیئت‌امنای خود آن را تصویب کنند.

وی هدف از این تغییرات را تفاوت دانشگاه‌ها با یکدیگر دانست و افزود: دانشگاه‌های مختلف در بخش‌های مختلف کشور، مأموریت‌ها و مشکلات متفاوتی دارند؛ به همین دلیل یک آئین‌نامه واحد نمی‌تواند تمامی مسائل آن‌ها پوشش دهد و با این فلسفه آن را تغییر دادیم.

رئیس مرکز هیأت‌های امنا و ممیزه وزارت علوم در مورد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد این آئین‌نامه گفت: آئین‌نامه جدید هنوز به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نشده است ولی امیدواریم که نظر مثبتی داشته باشند و آن را تصویب کنند.

وی در مورد زمان تصویب آئین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها گفت: در حال حاضر این آئین‌نامه دست وزیر علوم است و باید طی نامه‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.

خاکی صدیق همچنین در مورد طولانی شدن روند بازنگری آئین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی توضیح داد: ما قصد داشتیم همزمان وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد هم در تدوین این آئین‌نامه حضور داشته باشند و همچنین می‌خواستیم دانشگاه‌های بزرگ هم در تدوین آن مشارکت داشته باشند. بنابراین از تعداد زیادی از همکاران دعوت کردیم و بیش از ۷ هزار نفر-ساعت جلسه برگزار شد. چرا که می‌خواستیم در مورد آن اجماع وجود داشته باشد و به همین دلیل این فرآیند طولانی شد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر این اجماع شکل گرفته است و همه در مورد آن اتفاق نظر دارند. از نظر ما آئین‌نامه آماده است ولی باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.

رئیس مرکز هیأت‌های امنا و ممیزه وزارت علوم در مورد تغییرات آئین‌نامه ارتقا گفت: دو نکته در مورد آئین‌نامه ارتقا وجود دارد. یکی این‌که سه دانشگاه انتخاب می‌شوند که می‌توانند آئین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی خودشان را از صفر تا صد خودشان تدوین کنند. این سه دانشگاه هنوز انتخاب نشدند. همچنین سازوکاری دیده شده که دانشگاه‌ها بتوانند بر حسب نیازشان، تغییراتی در آئین‌نامه ایجاد کنند.

وی ادامه داد: آئین‌نامه ارتقای جدید روی موضوع فناوری و حل مسائل کشور تاکید زیادی دارد. همچنین مسیرهای ارتقا در آن افزایش پیدا کرده است؛ یعنی اعضای هیئت‌علمی می‌توانند از طریق پژوهش، فناوری، آموزش و … ارتقا پیدا کنند و تنها نیاز به نوشتن مقاله نیست. به علاوه سعی کردیم حل نیازهای کشور نیز حتماً عامل مهمی در ارتقای اعضای هیئت‌علمی باشد.