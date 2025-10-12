به گزارش خبرنگار مهر، علی خاکی صدیق امروز در مراسم تودیع و معارفه مسعود تجریشی سرپرست دانشگاه صنعتی شریف که امروز یک‌شنبه ۲۰ مهرماه برگزار شد با اشاره به بازنگری ۴ آئین‌نامه در وزارت علوم گفت: در یک سال گذشته در وزارت علوم ۴ آئین‌نامه را برای بازنگری در دستور کار قرار دادیم. فلسفه ما در تدوین این آئین‌نامه‌ها، تمرکزگرایی بوده است.

وی ادامه داد: هفته گذشته، آئین‌نامه اعضای غیر هیئت علمی منتشر شد که هدف آن بهبود معیشت کارکنان دانشگاه است.

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و ممیزه وزارت علوم در مورد آئین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی گفت: آئین نامه دیگر آئین‌نامه ارتقا است که موتور محرکه اعضای هیئت علمی به شمار می‌رود. برای شروع، سه دانشگاه انتخاب شده‌اند تا آئین‌نامه ارتقا را خودشان برای خودشان تدوین کنند و امیدواریم دانشگاه صنعتی شریف یکی از این سه دانشگاه باشد.

وی خاطر نشان کرد: آئین‌نامه دیگر، آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها است که از نظر کاربردی اهمیت زیادی دارد. آئین‌نامه فعلی شامل جزئیات فراوان و ۳۵ صفحه است و بر اساس آن، دانشگاه‌ها مدیریت می‌شوند. در نسخه جدید، آئین‌نامه به ۵ صفحه تقلیل یافته و بقیه موارد به پیوست منتقل شده است. دانشگاه‌ها می‌توانند متناسب با نیازهای خود آن را تصویب کنند.

خاکی صدیق تاکید کرد: البته این آئین‌نامه‌ها باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و پس از تصویب اجرا شوند و امیدواریم بدون تغییرات زیاد تصویب شوند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به تفاوت‌های دانشگاه‌ها و رشته‌های علمی گفت: دانشگاه‌ها با هم یکسان نیستند و حتی رشته‌های دانشگاهی نیز تفاوت دارند. همه رشته‌های علمی اهمیت دارند، اما در میان آن‌ها برخی راهبردی‌تر محسوب می‌شوند و باید توجه بیشتری به آن‌ها شوند.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: این جنگ هرچند پرهزینه بود، اما همچون یک آزمایشگاه واقعی نشان داد نقش علم و فناوری در امنیت کشور تا چه اندازه حیاتی است. این رخداد به‌وضوح نشان داد که تغییر در ماهیت جنگ‌ها، جایگاه علم و فناوری را بیش از پیش برجسته کرده است.

وی اظهار کرد: بخش زیادی از پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های دفاعی و غیردفاعی، مرهون تلاش دانشگاه‌ها و دانشگاهیان است. در مقابل، ضعف‌هایی که در میدان نبرد آشکار شد، ریشه در کاستی‌های علمی و فناورانه دارد. امیدوارم این نکته برای تصمیم‌گیران کلان کشور نیز روشن شده باشد و در سیاست‌های کلان علم و فناوری بازتاب یابد.

رئیس هیئت‌های امنا و ممیزه وزارت علوم با اشاره به چالش‌های آموزش عالی گفت: آموزش عالی کشور از مشکلات مزمن و خطرناکی رنج می‌برد، اقتصاد آموزش عالی، معیشت اعضای هیئت علمی، مهاجرت نخبگان، فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی، گسترش بی‌رویه مؤسسات آموزش عالی، مشکلات مدیریتی و جذب اعضای هیئت علمی و دانشجو. همه ما از این چالش‌ها آگاهیم.

وی ادامه داد: در طول دهه‌های گذشته، دانشگاه‌ها برای تقریباً تمام مشکلات کشور راه‌حل‌های علمی ارائه کرده‌اند؛ از بحران آب و انرژی گرفته تا مسائل اجتماعی. این راهکارها در مقالات، طرح‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی موجود است، اما متأسفانه کمتر مورد توجه جدی مسئولان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد. ریشه بسیاری از مشکلات در حکمرانی متمرکز آموزش عالی است. این تمرکزگرایی در کشور ما چندلایه است و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. اگر این وضعیت را به شبکه‌ای عصبی تشبیه کنیم، وزارت علوم تنها لایه بیرونی آن است، درحالی‌که لایه‌های پنهانی در سطوح مختلف وجود دارد که عملاً برنامه‌ریزی و عملکرد دانشگاه‌ها را مختل می‌کنند.