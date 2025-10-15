سرهنگ حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان اصفهان، شناسایی عامل یا عاملان این سرقتها در دستور کار کارآگاهان پلیس استان قرار گرفت.
وی افزود: تحقیقات کارآگاهان ادامه داشت تا این که با بررسیهای دقیق و تخصصی دو مالخر در شهر اصفهان شناسایی و دستگیر شدند که در بازرسی از مخفیگاه آنان مقدار ۳ تن سیم و کابل برق مسروقه کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه ۲ مالخر دستگیر شده در تحقیقات کاراگاهان به خرید اموال مسروقه از یک سارق اقرار کردند گفت: با انجام تحقیقات هویت سارق مشخص و در اقدامی ضربتی دستگیر شد.
وی تصریح کرد: سارق دستگیر شده در تحقیقات صورت گرفته به ۲۰۰ فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان اصفهان اعتراف که با تشکیل پرونده به همراه مالخران برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شدند.
