۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

بساطی: یک سارق ۲۰۰ بار کابل‌های برق اصفهان را دزدید

اصفهان_جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری سارق سیم و کابل برق با ۲۰۰ فقره سرقت خبر داد و گفت: در بازرسی از مخفیگاه مالخران ۳ تُن سیم و کابل برق مسروقه کشف شد.

سرهنگ حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان اصفهان، شناسایی عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار کارآگاهان پلیس استان قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات کارآگاهان ادامه داشت تا این که با بررسی‌های دقیق و تخصصی دو مالخر در شهر اصفهان شناسایی و دستگیر شدند که در بازرسی از مخفیگاه آنان مقدار ۳ تن سیم و کابل برق مسروقه کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه ۲ مالخر دستگیر شده در تحقیقات کاراگاهان به خرید اموال مسروقه از یک سارق اقرار کردند گفت: با انجام تحقیقات هویت سارق مشخص و در اقدامی ضربتی دستگیر شد.

وی تصریح کرد: سارق دستگیر شده در تحقیقات صورت گرفته به ۲۰۰ فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان اصفهان اعتراف که با تشکیل پرونده به همراه مالخران برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شدند.

