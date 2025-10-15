  1. استانها
انهدام باند سرقت از باغات در شاهرود

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری اعضای یک باند سرقت از باغات این شهرستان خبر داد و گفت: این موفقیت در نتیجه تلاش و پیگیری‌های مأموران پلیس محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر چهارشنبه در جلب خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان شاهرود بیان کرد: در پی وقوع تعدادی سرقت از باغات شهرستان شاهرود پیگیری روند شناسایی و دستگیری سارقان توسط مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ رویان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ رویان با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی توانستند یک باند سرقت از باغات منطقه را شناسایی کند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با بیان اینکه با همکاری دستگاه قضائی دستگیری اعضای این باند در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت گفت: چهار سارق سابقه‌دار و عضو این باند توسط مأموران نیروی انتظامی دستگیر شدند.

شائینی با اشاره به اعتراف ۸ سرقت توسط این افراد افزود: سارقان برای رسیدگی قضائی به پرونده به دادسرا ارجاع داده شدند.

