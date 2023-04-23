به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ غلامرضا شهرکی اظهار داشت: در پی وقوع سرقت سیم برق در چند منطقه از شهرستان هامون، بررسی موضوع و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی بیان کرد: مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقداماتی ویژه سارق حرفهای سیم و کابلهای برق را شناسایی و طی عملیاتی در مخفیگاهش دستگیر کردند که سارق در تحقیقات تکمیلی پلیس به پنج فقره سرقت در سطح شهرستان اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان هامون افزود: در نهایت مالخر اموال مسروقه نیز شناسایی، دستگیر و از مخفیگاهش یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی و مقادیری اموال مسروقه دیگر کشف شد.
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