به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا عابد، صبح چهارشنبه صبح چهارشنبه در آئین امضای توافق‌نامه احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله) مبنی بر مشکل اصلی کشور در پیگیری امور گفت: به دلیل پیگیری‌های مستمر، پروژه‌های این قرارگاه زودتر از موعد مقرر در حال اجراست.

وی به عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در استان فارس اشاره کرد و ادامه داد: این قرارگاه بیش از ۴۳۰ پروژه در دست اجرا دارد. در استان فارس ۵۴ پروژه در ابتدای کار تحویل گرفته شد و با همکاری و تعامل صورت‌گرفته، تعداد پروژه‌های در حال اجرا افزایش یافته است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) با تاکید بر اینکه پروژه‌ها باید سریع‌تر از زمان‌بندی ابلاغی به اتمام برسد، تصریح کرد: ما مدیون خون شهدا و مردم هستیم و باید تلاش کنیم تا از فرصت‌های موجود به بهترین نحو برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده شود.