خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: راه‌آهن کرمانشاه خسروی سال‌هاست که همچون حلقه‌ای گمشده در نقشه بزرگ توسعه ریلی کشور، نگاه‌ها را به خود دوخته است؛ پروژه‌ای عظیم که نه تنها یک مسیر ریلی ساده، بلکه یک کریدور حیاتی و استراتژیک برای اتصال ایران به عراق و فراتر از آن به دریای مدیترانه به شمار می‌رود. این خط ریلی بخشی از کریدور غرب کشور و از مصوبات مهم سفر تاریخی مقام معظم رهبری در ۱۴ سال پیش به استان کرمانشاه است؛ سفری که در آن رهبر انقلاب بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و نقش ویژه مرز خسروی در اتصال ایران به بازارهای منطقه‌ای تأکید داشتند. با وجود چنین جایگاه ملی و فراملی، این پروژه سال‌ها به دلایل مختلف در پیچ‌وخم بی‌توجهی‌ها و کم‌کاری‌ها گرفتار ماند و تکمیل آن به تأخیر افتاد؛ تأخیری که نه تنها فرصت‌های بزرگ اقتصادی و ترانزیتی را از کشور سلب کرد، بلکه موجب ناامیدی بخشی از مردم منطقه‌ای شد که چشم‌انتظار بهره‌برداری از این مسیر حیاتی بودند.

اهمیت راه‌آهن کرمانشاه خسروی را باید در چندین بُعد تحلیل کرد. نخست در بُعد تاریخی و حقوقی، ریشه این پروژه به توافق سال ۱۳۵۵ میان ایران و عراق بازمی‌گردد؛ توافقی که احداث راه‌آهن اراک کرمانشاه خسروی بغداد را تصویب و به قانون بدل کرد. هرچند جنگ تحمیلی و شرایط سیاسی مانع اجرای آن شد، اما بعد از دهه ۷۰ دوباره این مسیر در دستور کار قرار گرفت. بخش‌هایی از آن تا کرمانشاه پیش رفت، اما آخرین حلقه ۲۶۳ کیلومتری تا مرز خسروی همچنان بر زمین ماند. این مسیر، کوتاه‌ترین، ایمن‌ترین و اقتصادی‌ترین راه ارتباط ریلی تهران با بغداد است و فاصله ۲۰۷ کیلومتری خسروی تا بغداد، ۳۰۰ کیلومتری تا کربلا و ۳۸۰ کیلومتری تا نجف نشان می‌دهد که این مسیر نسبت به سایر گزینه‌ها مزیت راهبردی بی‌بدیلی دارد. افزون بر آن، نزدیکی این محور به مرز پرویزخان ظرفیت‌های ترانزیتی آن را دوچندان می‌کند و می‌تواند هم دولت مرکزی عراق و هم اقلیم کردستان را بهره‌مند سازد.

از بُعد اقتصادی و حمل‌ونقل، این پروژه شاهراهی برای توسعه غرب کشور محسوب می‌شود. پیش‌بینی‌ها از جابه‌جایی سالانه بیش از ۲.۷ میلیون مسافر و ۵ میلیون تن بار حکایت دارد؛ رقمی که علاوه بر افزایش درآمد ترانزیتی کشور، سالانه حدود ۹۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش قابل توجه آلاینده‌های زیست‌محیطی را به همراه خواهد داشت. نرخ بازده اقتصادی این پروژه نیز بیش از ۲۳ درصد برآورد شده و آن را در شمار پروژه‌های سودآور ملی قرار داده است. این خط آهن همچنین با تسهیل سفر زائران ایرانی و عراقی، نقش مهمی در تقویت پیوندهای فرهنگی و مذهبی ایفا خواهد کرد و مسیر ایمن، سریع و ارزان‌تری را برای زیارت عتبات عالیات فراهم می‌آورد.

در کنار ابعاد ملی، راه‌آهن کرمانشاه خسروی به‌عنوان موتور توسعه‌ای برای استان‌های غربی کشور، فرصت‌های بی‌شماری برای رونق اقتصادی شهرهای مسیر از جمله اسلام‌آباد غرب، کرند غرب، سرپل‌ذهاب و قصرشیرین ایجاد خواهد کرد. بهره‌برداری از این مسیر می‌تواند تحولی اساسی در اشتغال، گردشگری مذهبی و رونق تجارت محلی رقم بزند. هرچند در سال‌های گذشته کم‌توجهی‌ها و عدم تخصیص منابع کافی این پروژه را به یکی از طولانی‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور تبدیل کرد، اما در ماه‌های اخیر، نشانه‌هایی از بازگشت توجه جدی دولت و دستگاه‌های مسئول به این پروژه حیاتی مشاهده می‌شود. اختصاص بودجه‌های جدید، تسریع در عملیات اجرایی و پیگیری مستمر مسئولان استانی و ملی امید را در دل مردم منطقه زنده کرده است.

اکنون راه‌آهن کرمانشاه خسروی در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارد؛ نقطه‌ای که می‌تواند با اندکی همت و استمرار در پیگیری، پس از سال‌ها انتظار، به یکی از شاهراه‌های اصلی ترانزیت و زیارت در غرب کشور تبدیل شود. این پروژه نه تنها مطالبه مردم کرمانشاه، بلکه یک ضرورت راهبردی برای ایران در مسیر توسعه پایدار، امنیت انرژی، رشد اقتصادی و گسترش ارتباطات منطقه‌ای است؛ ضرورتی که تحقق آن پاسداشت عملی یکی از مصوبات تاریخی سفر رهبر انقلاب و پاسخ به یک مطالبه ۴ دهه‌ای ملت ایران خواهد بود.

وعده‌ای برای جان گرفتن دوباره پروژه قطار کرمانشاه-خسروی

با توجه به اهمیت تکمیل خط ریلی کرمانشاه - خسروی، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، در سفر استانی سال جاری هیأت دولت به کرمانشاه و در حاشیه بازدید از مسیر راه‌آهن کرمانشاه–خسروی، این پروژه را یکی از مهم‌ترین طرح‌های ترانزیتی کشور دانست و اظهار داشت: این مسیر بخشی از کریدور شرق به غرب است که نقش کلیدی در اتصال کشور به عراق و توسعه صادرات و ترانزیت ایفا می‌کند.

وی با اشاره به پیشرفت قابل توجه زیرسازی در قطعه کرمانشاه تا اسلام‌آباد غرب افزود: زیرسازی این مسیر از سال‌ها پیش آغاز شده، اما برای ادامه عملیات اجرایی و رسیدن به مرحله ریل‌گذاری، نیازمند منابع مالی جدید هستیم. با بودجه‌های سنواتی این پروژه به سرانجام نخواهد رسید، از این رو، پیگیری برای تأمین اعتبار از محل استجازه رهبری در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در جریان این سفر، بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای ادامه پروژه نیز پیش‌بینی شده که با تخصیص آن، امیدواریم تا پایان سال آینده، مسیر کرمانشاه تا اسلام‌آباد غرب به بهره‌برداری برسد و در گام بعدی، عملیات اجرایی مسیر تا مرز خسروی نیز تسریع شود.

سرانجام پس از سال‌ها انتظار، پروژه راه‌آهن کرمانشاه اسلام‌آبادغرب وارد مرحله‌ای جدید شد و چهارشنبه (۹ مهرماه) با حضور وبیناری وزیر راه و شهرسازی و حضور میدانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، آئین رسمی آغاز عملیات ریل‌گذاری این مسیر مهم ریلی برگزار شد.

راه‌آهن کرمانشاه خسروی بخشی از راه ابریشم است

هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در حاشیه سفر به استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه راه‌آهن کرمانشاه اسلام‌آبادغرب خسروی یکی از پروژه‌های راهبردی کشور و در زمره طرح‌های استجازه‌ای مقام معظم رهبری است و خوشبختانه دولت چهاردهم و وزارت راه و شهرسازی با جدیت تأمین اعتبارات آن را دنبال می‌کنند.

وی افزود: در سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه، بیش از ۶ همت برای این محور مصوب شده و با تأمین ۲۵ همت اعتبار مورد نیاز، این پروژه به سرانجام خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موقعیت خاص استان کرمانشاه گفت: این استان بیشترین آنتن‌های مرزی کشور را دارد و اتصال آن به کریدورهای ریلی و جاده‌ای می‌تواند ۲۰ تا ۲۵ درصد صادرات منطقه را افزایش دهد و رونق تجارت مرزی را رقم بزند.

دولت چهاردهم مصمم به تکمیل پروژه‌های کریدوری

بازوند با بیان اینکه راه‌آهن کرمانشاه خسروی بخشی از راه ابریشم است، تصریح کرد: این طرح تنها یک پروژه حمل‌ونقلی نیست بلکه به معنای افزایش مبادلات اقتصادی، تسهیل سفرهای زائران و تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه خواهد بود.

وی از تعهد دولت عراق برای تکمیل مسیر خانقین بغداد خبر داد و گفت: با نهایی شدن تفاهم‌نامه بین دو کشور، اتصال ریلی کرمانشاه به بغداد و سپس کربلا و نجف تسهیل می‌شود.

بازوند تأکید کرد: دولت چهاردهم مصمم است پروژه‌های کریدوری کشور را هرچه سریع‌تر به نتیجه برساند. امروز رقابت کشورها در عرصه «جنگ کریدورها» ست و ایران با فعال کردن این مسیرها می‌تواند به درآمد پایدار و جایگاه برتر منطقه‌ای دست یابد.

نماینده کرمانشاه: کرمانشاه پیشانی ایران و محور توسعه غرب کشور است

محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش محوری کرمانشاه در معادلات ملی و منطقه‌ای اظهار کرد: از دولت محترم می‌خواهیم استان کرمانشاه را به صورت ویژه ببینند چراکه محوریت توسعه غرب کشور با این استان است و پنج استان غرب کشور بار حمل‌ونقل خود را از طریق کرمانشاه جابه‌جا می‌کنند.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی کرمانشاه افزود: انتهای خط کریدور شرق و غرب کشور در کرمانشاه است و این مسئله به معنای آن است که کرمانشاه دروازه ارتباطات راهبردی ایران در غرب محسوب می‌شود و اعتبار نظام در این نقطه تجلی دارد. مقام معظم رهبری فرمودند «سینه ستبر» و این نشانگر آن است که کرمانشاه پیشانی ایران و نماد مقاومت و اقتدار کشور است.

رشیدی تصریح کرد: افتخار ما این است که کرمانشاه دروازه کربلاست و مردم این استان خاک قدم زائران امام حسین (ع) را توتیای چشم خود می‌کنند. از سوی دیگر، بیشترین حجم صادرات غیرنفتی کشور نیز از طریق همین مرزهای غربی، به ویژه مرز بین‌المللی خسروی، انجام می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت اقتصادی عظیم استان است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به وضعیت امنیتی مرزهای استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه مسائل امنیتی در استان به بهترین شکل توسط مرزبانان و نیروهای نظامی و انتظامی مدیریت می‌شود و این امر پشتوانه‌ای مهم برای توسعه اقتصادی و ترانزیتی کشور به‌شمار می‌آید.

رشیدی ادامه داد: مردم استان کرمانشاه با تقدیم بیش از ۱۰ هزار شهید به قرآن، اسلام و ایران، دین خود را به نظام ادا کرده‌اند و همین امر مسئولیت مسئولان ملی را در قبال این مردم نجیب و مقاوم سنگین‌تر می‌کند. در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر نیز کرمانشاه سومین استان کشور از نظر مقاومت، تعداد شهید و اثرگذاری بود و بار دیگر اقتدار و غیرت مردم خود را به رخ دشمنان کشید.

وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه دولت چهاردهم به ظرفیت‌های کرمانشاه گفت: این استان ظرفیت بی‌نظیری در حوزه اقتصاد، ترانزیت، زیارت و امنیت ملی دارد و انتظار مردم این است که دولت به جایگاه واقعی و شایسته کرمانشاه در برنامه‌های ملی توجه ویژه‌ای داشته باشد.

رشیدی در پایان از مسئولان کشوری برای اختصاص وقت و شنیدن مطالبات مردم کرمانشاه قدردانی کرد و افزود: امیدواریم تصمیمات عملی و اثرگذار در راستای توسعه متوازن غرب کشور و اعتلای نام کرمانشاه اتخاذ شود.

پروژه راه‌آهن کرمانشاه خسروی محور توسعه غرب کشور است

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه راهبردی پروژه راه‌آهن کرمانشاه به خسروی گفت: اتصال این مسیر به خط ریلی بغداد یکی از طرح‌های مهم و ملی کشور در حوزه حمل‌ونقل است که با دستور مقام معظم رهبری و مصوبه سفر اخیر رئیس‌جمهور و هیئت دولت به استان آغاز شده و به‌عنوان مهم‌ترین پروژه عمرانی کرمانشاه شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه کرمانشاه نقش ویژه‌ای در اقتصاد و ترانزیت کشور دارد، افزود: حدود ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق از طریق مرزهای این استان انجام می‌شود و بیش از ۶۰ درصد زائران عتبات عالیات نیز از محورهای کرمانشاه تردد می‌کنند. وجود پنج مرز رسمی و بیش از ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق، موقعیت این استان را در توسعه مبادلات و مسیرهای بین‌المللی برجسته کرده است.

استاندار کرمانشاه در ادامه گفت: پروژه راه‌آهن کرمانشاه اسلام‌آباد غرب با اعتبار مصوب ۶ همت، مهم‌ترین مصوبه سفر اخیر دولت به استان بود و با تخصیص حداقل یک همت دیگر، روند اجرای آن سرعت خواهد گرفت تا این مسیر ریلی هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به اهمیت تسهیل تردد زائران اربعین افزود: ارتقای سرعت قطار در مسیر کرمانشاه تا ملایر، ایجاد اداره‌کل راه‌آهن در استان از جمله اقدامات مهمی است که با اجرا شدن آن‌ها، شرایط سفر زائران به‌ویژه در ایام اربعین بهبود می‌یابد.

استاندار کرمانشاه در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) تأکید کرد: این پروژه ملی با همت و همکاری همه دستگاه‌ها با جدیت در حال پیشرفت است و طبق برنامه‌ریزی، در موعد مقرر به بهره‌برداری خواهد رسید.

در پایان باید اشاره داشت که پروژه راه‌آهن کرمانشاه خسروی تنها یک طرح عمرانی نیست، بلکه شاهراهی راهبردی برای اتصال ایران به عراق و بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ مسیری که تحقق آن می‌تواند معادلات اقتصادی، ترانزیتی، زیارتی و ژئوپلیتیکی غرب کشور را متحول کند. این طرح، از مصوبات تاریخی سفر مقام معظم رهبری و مطالبه‌ای دیرینه برای توسعه غرب کشور است و سال‌ها تأخیر در اجرای آن فرصت‌های بزرگی را از مردم منطقه و کشور سلب کرده است. اکنون با ورود جدی دولت چهاردهم، تخصیص اعتبارات جدید و آغاز عملیات اجرایی، این پروژه در نقطه‌ای حساس و تعیین‌کننده قرار گرفته و انتظار عمومی از مسئولان، استمرار این عزم تا زمان بهره‌برداری کامل است. مطالبه‌گری مستمر رسانه‌ها، نخبگان و مردم استان می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از بازگشت این طرح به حاشیه و تحقق یکی از مهم‌ترین آرزوهای توسعه‌ای غرب کشور ایفا کند.