به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: در این جلسه، کمیسیون در چارچوب وظایف نظارتی خود به بررسی عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت.
مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این نشست، معاونت علمی گزارش خود را درباره تدوین و تصویب آئیننامههای مرتبط با برنامه هفتم ارائه کرد، افزود: بر اساس گزارش ناظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کمیسیون، چهار آئیننامه اجرایی در سال گذشته تدوین و به تصویب هیأت وزیران رسیده و عملکرد معاونت در این بخش مطلوب ارزیابی شده است.
وی ادامه داد: سه حکم نیز بر عهده معاونت علمی بوده که باید بهعنوان همکار دستگاههای اجرایی انجام میشد. این دستگاهها شامل وزارتخانههای صمت، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. دو فقره از این تفاهمنامهها و آییننامهها با همکاری وزارتخانههای دفاع و صمت تدوین شده، اما آییننامه مربوط به وزارت فرهنگ هنوز تکمیل نشده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه معاونت علمی در اجرای مواد ۹۷ بند (پ)، ۹۸ بندهای (الف) و (پ) و ماده ۹۹ بند (ت) اقدامات مناسبی در تدوین و تصویب آییننامهها انجام داده است، اظهار داشت: البته عملکرد این معاونت در مرحله اجرا نیز باید ارزیابی شود. معاونت علمی در گزارش خود از اجرای برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی ۳.۶۶ درصد بوده و جلوتر از برنامه محقق شده است. همچنین، رتبه ایران در اختراعات بینالمللی از ۶۳ به ۵۶ ارتقا یافته و رتبه صادرات محصولات دانشبنیان نیز از ۹ به ۸ رسیده است.
عظیمیراد در ادامه گفت: درخصوص فروش محصولات دانشبنیان نیز از هدفگذاری ۱۳۰ همت، به عدد ۲۷۹ همت رسیدهایم که رشد بیش از ۱۱۵ درصدی را نشان میدهد. این آمار بیانگر آن است که توجه به شرکتهای دانشبنیان میتواند در تمامی حوزهها از اشتغال گرفته تا تولید محصولات فناورانه، اثرگذار باشد؛ همچنین سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا از ۲.۵ درصد به ۳ درصد افزایش یافته است.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق گزارش ارائهشده، در سه شاخص هنوز عقبماندگیهایی وجود دارد، ادامه داد: همانگونه که رتبه علمی ایران از جایگاه ۱۷ نزول داشته، رتبه شاخص نوآوری نیز از ۶۲ به ۶۴ کاهش یافته است که این مسئله نیازمند آسیبشناسی جدی است. همچنین تعداد شرکتهای دانشبنیان فعال در پایان سال اول برنامه هفتم ۱۲ هزار و ۵۰۰ شرکت بود که اکنون ۱۰ هزار و ۱۰۹ شرکت فعال باقی مانده است. به عبارت بهتر، هنوز به عدد پیشبینیشده نرسیدهایم و نسبت شرکتهای صنعتی دانشبنیان به کل شرکتهای دانشبنیان نیز از ۱ به ۰.۶۴ کاهش یافته است.
عظیمیراد در پایان خاطرنشان کرد: عملکرد معاونت علمی نشان میدهد که این نهاد در مدیریت علم و فناوری کشور جایگاه نسبتاً مناسبی پیدا کرده است. باید این دستاورد را قدر دانست و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را پرچمدار حرکت علمی و فناورانه کشور دانست. حمایت مجلس و دولت میتواند موجب بهبود شاخصها در سالهای آینده شود تا در پایان برنامه هفتم، وضعیت کشور در حوزه فناوری و نوآوری به سطح مطلوبتری برسد.
