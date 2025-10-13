به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، شرکت فناوریهای نوین سروش سپهر، بهعنوان بازوی تخصصی سرمایهگذاری خطرپذیر گروه سرمایهگذاری سپهر صادرات، با همکاری پارک فناوری شریف، فراخوانی را تحت عنوان «پویش سپهر تولید دانشبنیان» منتشر کرده است.
این پویش با هدف شناسایی و حمایت از فرصتهای سرمایهگذاری در شرکتهای فناور و دانشبنیان مستقر در ناحیه نوآوری شریف اجرا میشود و شرکتها میتوانند طرحهای خود را در حوزههای هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و فناوریهای مالی، زیستفناوری و سلامت، مواد و ساخت پیشرفته، معدن، کشاورزی، انرژی و فناوری نانو ارائه دهند.
بر اساس اعلام دبیرخانه پویش، مهلت ارسال طرحها از ۱۳ مهرماه تا ۱۰ آبانماه ۱۴۰۴ تعیین شده است. شرکتهای متقاضی میتوانند با مراجعه به وبسایت www.sepehrcvc.comو ثبتنام در بخش کاربری، طرحهای خود را بارگذاری کنند. تمام مراحل ارزیابی بهصورت برخط و از طریق دبیرخانه انجام خواهد شد.
شرایط شرکت در این فراخوان شامل داشتن صورتهای مالی حسابرسیشده، ارائه گزارش امکانسنجی طرح، سطح آمادگی فناوری (TRL) حداقل ۶، ورود محصول به بازار و داشتن سابقه فروش، برخورداری از شخصیت حقوقی و اخذ مجوزهای لازم برای محصول یا خدمت است.
این همکاری میان شرکت سروش سپهر و پارک فناوری شریف، فرصتی ارزشمند برای شرکتهای فناور و دانشبنیان محسوب میشود تا با جذب سرمایه، مسیر رشد و توسعه خود را شتاب دهند.
شرکت فناوریهای نوین سروش سپهر (Sepehr CVC) با مأموریت متنوعسازی سبد سرمایهگذاریهای گروه مالی سپهر صادرات و تقویت اقتصاد دانشبنیان کشور فعالیت میکند. این شرکت با تمرکز بر سرمایهگذاریهای جسورانه در طرحها، شرکتها و پروژههای فناورانه، از طریق روشهایی چون مشارکت مدنی، سهامداری و وامهای قابل تبدیل به سهام، زمینهساز رشد اقتصادی و توسعه نوآوری در کشور است.
برای کسب اطلاعات بیشتر، علاقهمندان میتوانند با دبیرخانه پویش از طریق شماره تلفن ۰۲۱۹۲۰۰۱۷۶۰ یا پست الکترونیکی info@sepehrcvc.com تماس بگیرند.
