به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، نشستی با هدف بررسی زمینه‌های همکاری مشترک میان سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و شرکت ملی نفت ایران، با میزبانی علیرضا عشوری، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و با حضور حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.

در ابتدای این دیدار، عشوری ضمن معرفی سازمان و شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری، به تشریح توانمندی‌ها و محصولات مرتبط با صنعت نفت و گاز پرداخت. وی با تأکید بر فعالیت‌های جاری سازمان در حوزه پتروپژوهش و فناوری نفت و گاز، ابراز امیدواری کرد که سازمان بتواند تأثیرگذاری بیشتری در این صنعت مهم داشته باشد.

عشوری اظهار داشت که با توجه به پتانسیل موجود در سازمان و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر، این سازمان آمادگی دارد تا در زمینه‌هایی نظیر پمپ‌های نفت و گاز، مشعل‌ها و بهینه‌سازی آن‌ها، هوشمندسازی زنجیره‌های استخراج و تولید، امنیت، مشکلات زیست محیطی، سرمایش و تهویه ورود کرده و چالش‌های موجود را حل کند.

بورد؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با اشاره به بودجه تخصیص‌یافته به پژوهش، تأکید کرد که با بررسی و شناخت موضوعات مشترک، باید نقشه‌راهی برای هم‌افزایی با سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران فراهم شود.

وی پیشنهاد راه‌اندازی یک تور فناوری به میزبانی شرکت ملی نفت را مطرح کرد تا اساتید و متخصصین سازمان از نزدیک با نیازهای صنعت آشنا شوند و دستیابی به نتایج مطلوب و احیای چالش‌ها تسهیل شود.

بورد حوزه‌های دیگری از همکاری مشترک را شامل مسائل زیست‌محیطی، برق و مکانیک، پمپ‌های درون‌چاهی، جمع‌آوری گازهای پراکنده و کمپرسورهای درون‌چاهی عنوان کرد.

وی با اشاره به گستردگی مسائل صنعت نفت از حفاری و استخراج تا نگهداری و فرآوری، افزود که ورود فناوری می‌تواند راندمان و عملکرد را در همه این بخش‌ها بهبود بخشد. یکی دیگر از موضوعات مهم مورد تأکید، حوزه خوردگی در دکل‌های دریایی و سکوهای نفتی بود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت در پایان بر لزوم هم‌افزایی میان سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، شرکت ملی نفت، دانشگاه و پژوهشگاه نفت تأکید کرد تا با تنظیم نقشه‌راه مشخص، موضوعات احصا و پیگیری شوند.

در پایان این نشست، مهمانان از دو شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری سازمان که در زمینه نفت و گاز فعالیت دارند، بازدید کرده و از نزدیک با توانمندی‌های این شرکت‌ها آشنا شدند.