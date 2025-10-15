به گزارش خبرنگار مهر، محسن مقدس ظهر چهارشنبه در نخستین همایش داوران حرفهای استان قزوین اظهار کرد: قاضیای که ماهانه با ۲۰۰ تا ۳۰۰ پرونده مواجه است، عملاً امکان رسیدگی دقیق به همه آنها را ندارد و داوری میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر دادگاهها ایفا کند.
وی با اشاره به سابقه درخشان اسلام در تأسیس نهاد داوری، گفت: اسلام ۱۴۰۰ سال پیش از اروپا به اهمیت داوری توجه کرده و امروز نیز با تکیه بر مبانی علمی و کارشناسی، در حال ریلگذاری برای توسعه داوری بینالمللی هستیم.
مقدس با بیان اینکه عدالت محور خلقت الهی است، افزود: تنها کسانی مجاز به اجرای عدالت هستند که به عنوان خلیفهالله، مسئولیت نظم اجتماعی را بر عهده دارند و داوری نیز در همین مسیر تعریف میشود.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی داوری در ایران، گفت: نخستین قانون مرتبط با داوری در سال ۱۲۸۹ تصویب شد، اما تا سالهای اخیر بهطور جدی مورد توجه قرار نگرفت. در دوره اخیر، با دستور مقام معظم رهبری و تلاشهای قوه قضائیه، مسیر توسعه این نهاد بهدرستی ترسیم شده است.
معاون امور داوری و میانجیگری شورای حل اختلاف کشور، حوزههای فعالیت داوری را شامل داوری عمومی، تخصصی و بینالمللی دانست و افزود: متأسفانه به دلیل ضعف در برنامهریزی، سهم جامعه حقوقی ایران از بازار بزرگ داوری بینالمللی بسیار ناچیز است.
مقدس از درج شرط داوری در ۱۶ قالب قرارداد رسمی خبر داد و گفت: با موافقت ریاست قوه قضائیه، این شرط در قراردادهایی مانند معاملات ملکی و خودرو لحاظ شده و پیشبینی میشود حجم ارجاع به داوری در آینده نزدیک افزایش چشمگیری داشته باشد.
وی در پایان از تشکیل شورای توسعه داوری و ساماندهی سازمانهای داوری خبر داد و تأکید کرد: برای اعطای مجوز به این سازمانها، احراز صلاحیت علمی، حقوقی و مدیریتی متقاضیان الزامی است تا کیفیت و اعتبار داوری در کشور حفظ شود.
نظر شما