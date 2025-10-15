  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

مقدس: سهم جامعه حقوقی ایران از بازار داوری بین‌المللی ناچیز است

قزوین- معاون امور داوری و میانجیگری مرکز شورای حل اختلاف کشور گفت: متأسفانه به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی، سهم جامعه حقوقی ایران از بازار بزرگ داوری بین‌المللی بسیار ناچیز است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مقدس ظهر چهارشنبه در نخستین همایش داوران حرفه‌ای استان قزوین اظهار کرد: قاضی‌ای که ماهانه با ۲۰۰ تا ۳۰۰ پرونده مواجه است، عملاً امکان رسیدگی دقیق به همه آن‌ها را ندارد و داوری می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر دادگاه‌ها ایفا کند.

وی با اشاره به سابقه درخشان اسلام در تأسیس نهاد داوری، گفت: اسلام ۱۴۰۰ سال پیش از اروپا به اهمیت داوری توجه کرده و امروز نیز با تکیه بر مبانی علمی و کارشناسی، در حال ریل‌گذاری برای توسعه داوری بین‌المللی هستیم.

مقدس با بیان اینکه عدالت محور خلقت الهی است، افزود: تنها کسانی مجاز به اجرای عدالت هستند که به عنوان خلیفه‌الله، مسئولیت نظم اجتماعی را بر عهده دارند و داوری نیز در همین مسیر تعریف می‌شود.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی داوری در ایران، گفت: نخستین قانون مرتبط با داوری در سال ۱۲۸۹ تصویب شد، اما تا سال‌های اخیر به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفت. در دوره اخیر، با دستور مقام معظم رهبری و تلاش‌های قوه قضائیه، مسیر توسعه این نهاد به‌درستی ترسیم شده است.

معاون امور داوری و میانجیگری شورای حل اختلاف کشور، حوزه‌های فعالیت داوری را شامل داوری عمومی، تخصصی و بین‌المللی دانست و افزود: متأسفانه به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی، سهم جامعه حقوقی ایران از بازار بزرگ داوری بین‌المللی بسیار ناچیز است.

مقدس از درج شرط داوری در ۱۶ قالب قرارداد رسمی خبر داد و گفت: با موافقت ریاست قوه قضائیه، این شرط در قراردادهایی مانند معاملات ملکی و خودرو لحاظ شده و پیش‌بینی می‌شود حجم ارجاع به داوری در آینده نزدیک افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی در پایان از تشکیل شورای توسعه داوری و ساماندهی سازمان‌های داوری خبر داد و تأکید کرد: برای اعطای مجوز به این سازمان‌ها، احراز صلاحیت علمی، حقوقی و مدیریتی متقاضیان الزامی است تا کیفیت و اعتبار داوری در کشور حفظ شود.

