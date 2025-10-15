  1. استانها
مصطفوی‌نیا: ترویج داوری گامی مؤثر در کاهش مراجعات قضایی است

قزوین- رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به ضرورت کاهش حجم مراجعات قضایی، بهره‌گیری از ظرفیت داوری و روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف را یکی از راهکارهای کلیدی در این مسیر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا ظهر چهارشنبه در نخستین همایش داوران حرفه‌ای استان قزوین که با حضور معاون امور داوری و میانجیگری شورای حل اختلاف کشور برگزار شد، اظهار کرد: برای کاهش اختلافات حقوقی، باید نگاه‌ها را از درمان به سمت پیشگیری سوق داد و داوری یکی از ابزارهای مؤثر در این زمینه است.

وی با بیان اینکه کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی از سیاست‌های محوری قوه قضائیه است، افزود: مراکز داوری و میانجیگری می‌توانند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کنند و با رسیدگی تخصصی، سریع و کم‌هزینه به اختلافات، اعتماد عمومی را جلب نمایند.

مصطفوی‌نیا تأکید کرد: شرط موفقیت در ترویج داوری، آگاهی‌بخشی دقیق درباره مزایای آن است؛ مردم زمانی به این نهاد اعتماد می‌کنند که بدانند داوران با دقت، تخصص و انصاف به اختلافات رسیدگی می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین به اهمیت قوانین پیشگیرانه اشاره کرد و گفت: قوانینی مانند الزام به ثبت رسمی معاملات، می‌توانند از بروز بسیاری از اختلافات ملکی جلوگیری کنند و باید در سطح جامعه به‌درستی تبیین شوند.

وی در پایان خطاب به داوران حاضر در همایش گفت: برای توسعه فرهنگ داوری، شایسته است از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی قوه قضائیه مانند «طرح هر مسجد یک حقوقدان» و «قاضی مدرسه» بهره گرفته شود تا آگاهی عمومی نسبت به این نهاد افزایش یابد.

