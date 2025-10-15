به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد حیدری در «اولین همایش داوران حرفهای استان» که با حضور معاون امور داوری و میانجیگری شورای حل اختلاف کشور برگزار شد، داوری را نوعی قضاوت خصوصی دانست و اظهار کرد: داور با رضایت طرفین، پرونده را بررسی کرده و در نهایت مانند یک قاضی رأی صادر میکند؛ این شیوه ریشه در فقه اسلامی و قوانین بیش از صدساله ایران دارد.
وی با اشاره به حجم بالای پروندههای ورودی به دادگستری، افزود: داوری در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و در سیاستهای کلی نظام، قوانین برنامههای توسعه و سند تحول قوه قضائیه بر آن تأکید شده است.
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین هدف از توسعه داوری را رسیدگی تخصصی، سریع، کمهزینه و کمزمان به پروندهها عنوان کرد و گفت: بهترین راه برای ترویج داوری، صدور آرای متقن و مستدل توسط داوران است؛ وقتی مردم ببینند داوران با دقت و تخصص به پروندهها رسیدگی میکنند، اعتماد عمومی به این نهاد افزایش خواهد یافت.
حیدری در ادامه با اشاره به روند تأسیس کانون داوری استان قزوین گفت: سال گذشته به دلیل نرسیدن تعداد داوران حرفهای به حد نصاب، امکان ثبت کانون فراهم نشد اما با اصلاح اساسنامه و کاهش تعداد مورد نیاز، هیئت مؤسس تشکیل شد و پس از طی مراحل قانونی، کانون داوری استان قزوین در تیرماه امسال به ثبت رسید و امروز افتتاح شد.
گفتنی است در پایان این همایش، مراسم تحلیف و سوگند اولین داوران حرفهای استان قزوین برگزار شد و از فعالان و چهرههای برتر حوزه داوری تجلیل بهعمل آمد.
