۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱

رجیستری آیفون ۱۷ پرو در گمرک فعال شد

امکان ثبت گوشی آیفون ۱۷ پرو در سامانه گمرک برای واردکنندگان و مالکان آن فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با فعال‌سازی رجیستری آیفون ۱۷ پرو در سامانه گمرک، امکان ثبت این مدل گوشی برای واردکنندگان و مالکان آن فراهم شد. هزینه رجیستری این دستگاه ۴۳ میلیون تومان تعیین شده است.

پیش از این، رجیستری آیفون ۱۷ پرو مکس فعال بود اما هنوز امکان رجیستری آیفون ۱۷ پایه و آیفون ایر در سامانه گمرک وجود ندارد و زمان دقیق فعال‌سازی آن‌ها اعلام نشده است.

مسافرانی که قصد دارند گوشی آیفون ۱۷ پرو وارد کشور کنند می‌توانند وارد سامانه رجیستری گمرک شده و ثبت اطلاعات کنند و پس از آن گمرک، اطلاعات ثبت شده را برای همتا ارسال می‌کند تا امکان استفاده از گوشی فراهم شود.

سمیه رسولی

