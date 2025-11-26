اتاق اصناف: مشکل رجیستری ۱۲ هزار آیفون حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، سید حسن سادات حسینی رئیس کمیسیون موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، با اشاره به قطع رجیستری ۱۲ هزار دستگاه موبایل آیفون در سامانه همتا که به واسطه تخلف و کم‌اظهاری برخی از شرکت‌های واردکننده اتفاق افتاده است، گفت: پس از بررسی‌های انجام شده و پیگیری‌های مکرر از سوی کمیسیون و همچنین نامه‌نگاری‌های متعدد رئیس اتاق اصناف ایران با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دست‌اندرکاران سامانه همتا، در نهایت مصوبه‌ای برای رفع انسداد گوشی‌های آیفون مذکور صادر شد.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، واحدهای صنفی که معاونت در جرم نداشته‌اند و بدون اطلاع از تخلف صورت گرفته از سوی واردکنندگان، اقدام به عرضه و فروش این موبایل‌ها کرده‌اند؛ همچنین افرادی که موبایل‌های مذکور را خریداری کرده‌اند، به زودی و در چارچوب خاصی رفع انسداد خواهند شد.

حسینی خبر داد: صاحبان آیفون‌های خریداری شده می‌توانند طی چند روز آینده از اتحادیه‌های مربوطه در تمامی شهرستان‌ها، رفع انسداد گوشی‌های خود را پیگیری کرده و برای رجیستری اقدام کنند.