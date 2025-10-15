برخورد با اداراتی که اماکن ورزشی را در اختیار مردم قرار ندهند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانیمهر ظهر چهارشنبه در جلسه شورای تربیت بدنی و ورزش استانبا دستگاههایی که اماکن ورزشی خود را در اختیار مردم و توسعه ورزش همگانی قرار ندهند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری برنامههای متنوعی در راستای توسعه نشاط اجتماعی و ترویج ورزش در سطح استان برگزار شده است.
وی افزود: در این مدت، ۳۰ درصد از برنامههای نشاط اجتماعی به بخش ورزش اختصاص داشته و یکی از اولویتهای اصلی، گسترش ورزش کارکنان دستگاههای اجرایی بوده است.
ربانیمهر با انتقاد از برخی مدیران که نگاه جدی به ورزش ندارند، تصریح کرد: در ایام تابستان و اوج برنامههای اوقات فراغت، برخی اماکن ورزشی به بهانه بازسازی تعطیل شدند که این اقدام قابل قبول نیست و با چنین رفتارهایی برخورد خواهد شد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان ترویج ورزش و ایجاد فرصتهای ورزشی برای تمامی اقشار جامعه، از جمله کارکنان ادارات را از مهمترین ابزارهای افزایش نشاط و سلامت اجتماعی دانست و گفت: نظارت بر اجرای جدی این برنامهها در دستور کار ستاد استانی قرار دارد.
وی همچنین خواستار توجه ویژه آموزش و پرورش استان به اجرای «زنگ ورزش» در مدارس شد و گفت: این اقدام در ارتقای نشاط و سلامت دانشآموزان نقش تعیینکنندهای دارد.
ربانیمهر در پایان با اشاره به ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: اجرای این ماده زمینه تخصیص اعتبارات مناسب برای تجهیز زیرساختهای ورزشی و اجرای برنامههای همگانی را فراهم کرده و میتواند تحولی در حوزه ورزش و جوانان استان ایجاد کند.
