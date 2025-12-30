به گزارش خبرگزاری، اسدالله ربانیمهر بعدازظهر سهشنبه در نشست هماندیشی با انجمن پیشکسوتان ورزش استان با اشاره به نقش مهم ورزش در سلامت جامعه اظهار کرد: کمتحرکی به یک معضل جدی تبدیل شده و آمار ابتلاء به بیماریهای مختلف در سطح استان روند افزایشی دارد که بخش عمدهای از آن ناشی از تغذیه نامناسب، استرس و ورزش نکردن است.
وی افزود: باید با نهادینهسازی ورزش در سبک زندگی مردم، از بیمار شدن پیشگیری کنیم و به جای هزینهکرد برای درمان، به سمت تقویت ورزش و نشاط اجتماعی حرکت کنیم.
مدیرکل اجتماعی استانداری همدان با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن هزینه ورزش در سبد خانوار بیان کرد: ورزش باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و خانوادهها نگاه ویژهتری به فعالیتهای ورزشی داشته باشند.
ربانیمهر با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در این حوزه تصریح کرد: نظارت بر سالنهای ورزشی ادارات، توسعه ورزش همگانی و استفاده از ظرفیت مساجد و حسینیهها برای فعالیتهای ورزشی و میزبانی مسابقات در دستور کار قرار دارد.
وی انجمن پیشکسوتان ورزش همدان را از فعالترین انجمنهای مردمنهاد کشور دانست و گفت: این انجمن در کنار فعالیتهای فرهنگی، باید برنامههای منظم و ثابت ورزشی را با جدیت دنبال کند.
مدیرکل اجتماعی استانداری همدان تأکید کرد: پیشکسوتان، سرمایههای ارزشمند ورزش هستند و استفاده از تجربیات و ظرفیتهای آنان نقش مهمی در توسعه ورزش و تقویت سرمایههای اجتماعی دارد.
در پایان این نشست، اعضای انجمن پیشکسوتان ورزش استان به بیان مهمترین مسائل و مشکلات حوزه ورزش استان پرداختند.
