۹ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۴

ربانی‌مهر: کم‌تحرکی عامل اصلی افزایش بیماری‌ها در همدان است

همدان-مدیرکل اجتماعی استانداری همدان گفت: تغذیه نامناسب، استرس و ورزش نکردن سه عامل اصلی افزایش بیماری‌ها در استان است و توسعه ورزش همگانی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری، اسدالله ربانی‌مهر بعدازظهر سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی با انجمن پیشکسوتان ورزش استان با اشاره به نقش مهم ورزش در سلامت جامعه اظهار کرد: کم‌تحرکی به یک معضل جدی تبدیل شده و آمار ابتلاء به بیماری‌های مختلف در سطح استان روند افزایشی دارد که بخش عمده‌ای از آن ناشی از تغذیه نامناسب، استرس و ورزش نکردن است.

وی افزود: باید با نهادینه‌سازی ورزش در سبک زندگی مردم، از بیمار شدن پیشگیری کنیم و به جای هزینه‌کرد برای درمان، به سمت تقویت ورزش و نشاط اجتماعی حرکت کنیم.

مدیرکل اجتماعی استانداری همدان با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن هزینه ورزش در سبد خانوار بیان کرد: ورزش باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و خانواده‌ها نگاه ویژه‌تری به فعالیت‌های ورزشی داشته باشند.

ربانی‌مهر با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه تصریح کرد: نظارت بر سالن‌های ورزشی ادارات، توسعه ورزش همگانی و استفاده از ظرفیت مساجد و حسینیه‌ها برای فعالیت‌های ورزشی و میزبانی مسابقات در دستور کار قرار دارد.

وی انجمن پیشکسوتان ورزش همدان را از فعال‌ترین انجمن‌های مردم‌نهاد کشور دانست و گفت: این انجمن در کنار فعالیت‌های فرهنگی، باید برنامه‌های منظم و ثابت ورزشی را با جدیت دنبال کند.

مدیرکل اجتماعی استانداری همدان تأکید کرد: پیشکسوتان، سرمایه‌های ارزشمند ورزش هستند و استفاده از تجربیات و ظرفیت‌های آنان نقش مهمی در توسعه ورزش و تقویت سرمایه‌های اجتماعی دارد.

در پایان این نشست، اعضای انجمن پیشکسوتان ورزش استان به بیان مهم‌ترین مسائل و مشکلات حوزه ورزش استان پرداختند.

