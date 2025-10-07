امکان پذیرش مستقیم در تکمیل ظرفیت پنجاه و دومین آزمون دستیاری فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش مستقیم دستیاری در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی بیماری های عفونی و گرمسیری، کودکان، بیهوشی و طب اورژانس انجام می گیرد.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در جدیدترین اطلاعیه اعلام کرد: در راستای اجرای موضوع ۴ یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مقرر شد پس از پذیرش در مراحل اصلی و تکمیل ظرفیت پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی بالینی و با توجه به وجود ظرفیت خالی باقیمانده در هر دوره، ثبت نام پذیرش مستقیم دستیاری انجام می گیرد.

ثبت نام پذیرش مستقیم دستیاری از بین متقاضیان واجد شرایط در رشته های تخصصی بیماری های عفونی و گرمسیری، کودکان، بیهوشی و طب اورژانس از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می شود.

دستورالعمل مربوطه در اسرع وقت در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت. ثبت نام متقاضیان از شنبه ۲۶ مهرماه تا شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۴ صورت خواهد پذیرفت.