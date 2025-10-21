شرایط جدید ثبت نام در پذیرش مستقیم دستیاری پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش مستقیم دستیاری در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی بیماری‌های عفونی و گرمسیری، کودکان، بیهوشی و طب اورژانس انجام می‌گیرد و ثبت نام متقاضیان از شنبه ۲۶ مهرماه آغاز شده است و این فرصت تا شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در اطلاعیه شماره ۲ درباره پذیرش مستقیم دستیاری اعلام کرد: «جدول ظرفیت رشته / محل‌های باقیمانده در رشته‌های تخصصی بیماری‌های عفونی و گرمسیری، کودکان، بیهوشی و طب اورژانس، پس از انجام مراحل تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیاری، در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی بارگذاری شده و همزمان یک فرصت ویرایش رشته / محل برای ثبت نام کنندگان فراهم خواهد شد.

همچنین دانشجویان مقطع پزشکی عمومی متقاضی واجد شرایط که بتوانند تا پایان آذرماه سال جاری حداقل ۱۵ ماه از دوره کارورزی خود را به شرح بند ۴ دستورالعمل مربوطه بگذرانند و همچنین تا تاریخ فوق الذکر موفق به ارائه گواهی قبلی در زمینه صلاحیت بالینی شوند، مجاز به ثبت نام پذیرش مستقیم دستیاری خواهند بود.»

بند ۴ به شرح زیر است:

۴- ضروری است دانشجویان پزشکی متقاضی، حداقل‌های زیر از هر بخش چرخشی در دوره کارورزی را گذرانده شده باشد:

- ۲ ماه جراحی عمومی

- ۳ ماه بیماری‌های داخلی (یا ۲ ماه داخلی و یک ماه پزشکی خانواده)

- ۲ ماه زنان و زایمان

- ۳ ماه کودکان

- یک ماه طب اورژانس

- یک ماه بیماری‌های قلب و عروق

- یک ماه روانپزشکی

- یک ماه بخش‌های اختیاری مینور

اولویت کلی پذیرش به شرح ذیل است:

- اولویت اول کارورزان واجد شرایط و پزشکان عمومی که کمتر از ۱۰ سال از زمان فارغ التحصیلی آنان گذشته باشد.

- اولویت دوم پزشکان عمومی که دارای دارای رابطه استخدامی رسمی و پیمانی با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور.

اسامی متقاضیان واجد شرایط در هر رشته به انضمام جدول ظرفیت رشته / محل، جهت انجام مصاحبه ساختارمند از طریق سامانه رسمی مرکز سنجش پزشکی کشور اطلاع رسانی و از طریق دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی نیز به معاونت آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارسال خواهد شد.

اسامی نهایی پذیرفته شدگان پذیرش مستقیم دستیاری پس از بررسی نهایی از طریق دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به معاونت آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارسال و از طریق سامانه رسمی مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی کشور نیز به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.