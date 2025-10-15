به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کشتی کشور با اعلام برگزاری مرحله جدید اردوی آماده‌سازی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان، اعلام کرد که این اردو از روز ۲۸ مهرماه تا سوم آبان‌ماه در شهر شیراز و با حضور برترین فرنگی‌کاران جوان از سراسر کشور برگزار خواهد شد.



در این اردو، استان قم سه نماینده در ترکیب تیم ملی خواهد داشت که ابوالفضل شیری در وزن ۶۷ کیلوگرم، امیرمهدی سعیدی‌نوا در وزن ۷۷ کیلوگرم و امیرحسین نعمت‌زاده در وزن ۸۷ کیلوگرم به عنوان ملی‌پوشان قم فعالیت خواهند کرد.



همچنین برترین کشتی‌گیران جوان از استان‌های خوزستان، تهران، مازندران، فارس و سایر مناطق کشور در این برنامه حضور دارند و تمرینات فشرده تیم ملی تحت هدایت حمید باوفا به عنوان سرمربی، همراه با مربیانی از چند استان پیگیری خواهد شد.



هدف اصلی از برگزاری این مرحله از اردو، آماده‌سازی تیم ملی برای رقابت‌های بین‌المللی پیش‌رو عنوان شده و فدراسیون تأکید دارد که این اردو فرصت مناسبی برای محک زدن توان و هماهنگی ملی‌پوشان جوان فراهم می‌آورد.



تمرینات تیم ملی شامل برنامه‌های فنی، تاکتیکی و بدنسازی است تا ورزشکاران با آمادگی کامل روانه مسابقات بین‌المللی شوند.



حضور ملی‌پوشان قم در این اردو فرصتی برای نمایش استعدادهای این استان در سطح ملی و ارتقای تجربه رقابتی آنان محسوب می‌شود.