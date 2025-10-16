به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کبدی نوجوانان ایران صبح پنجشنبه با ترکیب نهایی خود جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ به میزبانی کشور بحرین اعزام شد.



این رقابت‌ها قرار است با حضور برترین تیم‌های قاره کهن برگزار شود و کبدی‌کاران نوجوان کشورمان برای دفاع از جایگاه خود در آسیا به میدان می‌روند.



در میان اعضای این تیم، نام دو چهره مستعد از استان قم به چشم می‌خورد؛ علی اسدپور و فائزه مرادی، دو کبدی‌کار نوجوان و خوش‌آتیه قمی که برای نخستین‌بار در تاریخ کبدی استان قم موفق به کسب افتخار دعوت به اردوی تیم ملی نوجوانان شدند و پس از گذراندن مراحل فنی و انتخابی، در ترکیب نهایی تیم ملی قرار گرفتند.



بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران، هشتمین اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی کبدی نوجوانان پسران و دختران از چهاردهم مهرماه در محل کمپ تیم‌های ملی آغاز شد.



پس از برگزاری تمرینات فشرده، ارزیابی عملکرد بازیکنان و برگزاری مسابقات درون‌اردویی، کادر فنی تیم‌ها ترکیب نهایی ملی‌پوشان اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا را اعلام کرد.



بدین‌ترتیب، علی اسدپور در ترکیب تیم پسران و فائزه مرادی در ترکیب تیم دختران نوجوان ایران قرار گرفتند تا به نمایندگی از استان قم، در کنار سایر ملی‌پوشان کشورمان راهی بحرین شوند.



این دو ورزشکار نوجوان، حاصل چند سال تلاش مستمر و پشتکار در رشته کبدی هستند و حضور آنان در سطح ملی، نقطه عطفی در مسیر پیشرفت ورزش کبدی قم به شمار می‌آید.



گفتنی است رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ بحرین با حضور تیم‌های مطرحی از شرق و غرب آسیا برگزار می‌شود و تیم ملی کشورمان در هر دو بخش دختران و پسران، برای کسب عنوان قهرمانی و حفظ جایگاه برتر خود در این رشته پرهیجان به میدان می‌رود.