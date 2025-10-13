درخشش دختران هندبال قم در مسیر المپیک آسیایی بحرین

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسیر آماده‌سازی تیم ملی هندبال بانوان جمهوری اسلامی ایران برای حضور در رقابت‌های المپیک آسیایی، سه چهره شاخص از هندبال قم با درخشش در لیگ برتر و عملکرد فنی مطلوب، در فهرست دعوت‌شدگان به اردو قرار گرفتند.



این اردو تا ۲۵ مهرماه در تهران برگزار می‌شود و شامل برنامه‌های فنی فشرده، تمرینات تاکتیکی و بازی‌های درون‌تیمی خواهد بود تا ملی‌پوشان با آمادگی کامل راهی بحرین شوند.



دعوت از سه بازیکن قمی به اردوی تیم ملی، حاصل تلاش مستمر و رشد چشمگیر هندبال بانوان قم در سال‌های اخیر است، استانی که با سرمایه‌گذاری در رده‌های پایه و حمایت از باشگاه‌های بانوان، به یکی از قطب‌های نوظهور این رشته در کشور تبدیل شده است.



به گفته کارشناسان فنی فدراسیون هندبال، افشاری، خوش‌نژاد و حسینی از جمله بازیکنانی هستند که علاوه بر توان بدنی و تکنیکی بالا، روحیه جنگندگی و نظم تاکتیکی مثال‌زدنی دارند و می‌توانند در ترکیب اصلی تیم ملی نقش‌آفرینی کنند.



در پایان این اردو، کادر فنی تیم ملی اسامی نفرات نهایی اعزامی به المپیک آسیایی بحرین را اعلام خواهد کرد و در صورت تأیید نهایی، سه دختر هندبالیست قمی نیز لباس تیم ملی را در یکی از بزرگ‌ترین میادین قاره‌ای بر تن خواهند کرد.



حضور این سه ستاره جوان، نمادی از ظرفیت‌های بالای ورزش بانوان قم است؛ استانی که با وجود محدودیت‌ها، در سال‌های اخیر با اتکا به استعدادهای بومی و حمایت هیئت هندبال استان، در مسیر توسعه پایدار و افتخارآفرینی در سطح ملی و بین‌المللی گام برداشته است.