  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

تالار مدال‌آوران پارالمپیک ایران فعال شد

تالار مدال‌آوران پارالمپیک ایران فعال شد

به مناسبت روز ملی پارالمپیک از تالار مدال‌آوران پارالمپیک ایران به‌عنوان نخستین تالار دیجیتال ویژه قهرمانان پارالمپیکی کشور رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تالار مدال‌آوران پارالمپیک با هدف ثبت و ماندگاری افتخارات ورزشی، معرفی چهره‌های پرافتخار پارالمپیکی، فراهم‌سازی دسترسی عمومی به سوابق و افتخارات آنان و ادای احترام به قهرمانانی که نام ایران را در جهان طنین‌انداز کرده‌اند ایجاد شده است.

در این تالار، هر یک از قهرمانان مدال‌آور پارالمپیک ایران دارای صفحه‌ای اختصاصی، شامل زندگی‌نامه، جدول مدال‌ها، گالری عکس و فیلم، و تازه‌ترین اخبار و دستاوردها است.

در فاز نخست این طرح، اطلاعات و افتخارات ۱۸۵ مدال‌آور پارالمپیکی ایران در ادوار مختلف بازی‌های پارالمپیک، پاراآسیایی (جوانان و بزرگسالان) و رقابت‌های قهرمانی جهان بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد.

در مراحل بعدی، بیوگرافی کامل، آرشیو تصویری (عکس و فیلم) و مدال‌ رویدادهای بین‌المللی مدال‌آوران پارالمپیک به این مجموعه اضافه خواهد شد.

کد خبر 6622769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها