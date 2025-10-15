به گزارش خبرگزاری مهر، تالار مدال‌آوران پارالمپیک با هدف ثبت و ماندگاری افتخارات ورزشی، معرفی چهره‌های پرافتخار پارالمپیکی، فراهم‌سازی دسترسی عمومی به سوابق و افتخارات آنان و ادای احترام به قهرمانانی که نام ایران را در جهان طنین‌انداز کرده‌اند ایجاد شده است.

در این تالار، هر یک از قهرمانان مدال‌آور پارالمپیک ایران دارای صفحه‌ای اختصاصی، شامل زندگی‌نامه، جدول مدال‌ها، گالری عکس و فیلم، و تازه‌ترین اخبار و دستاوردها است.

در فاز نخست این طرح، اطلاعات و افتخارات ۱۸۵ مدال‌آور پارالمپیکی ایران در ادوار مختلف بازی‌های پارالمپیک، پاراآسیایی (جوانان و بزرگسالان) و رقابت‌های قهرمانی جهان بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد.

در مراحل بعدی، بیوگرافی کامل، آرشیو تصویری (عکس و فیلم) و مدال‌ رویدادهای بین‌المللی مدال‌آوران پارالمپیک به این مجموعه اضافه خواهد شد.