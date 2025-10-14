دو تکواندوکار قمی به مرحله دوم انتخابی تیم ملی امید دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان تیم‌های ملی فدراسیون تکواندو، مرحله دوم رقابت‌های انتخابی تیم ملی امید (زیر ۲۱ سال) روز شنبه، ۲۶ مهرماه در خانه تکواندو فدراسیون برگزار خواهد شد.



در این مرحله، نفرات برگزیده مرحله نخست و منتخبین کمیته فنی برای کسب جایگاه در ترکیب نهایی تیم ملی به مصاف یکدیگر می‌روند.



در میان دعوت‌شدگان، نام باران فتحی و نفیسه طهوری، دو چهره جوان و مستعد از استان قم نیز به چشم می‌خورد؛ ورزشکارانی که با درخشش در رقابت‌های مرحله نخست، توانستند نظر کادر فنی تیم‌های ملی را به خود جلب کنند.



مرحله نخست رقابت‌های انتخابی تیم ملی دختران، پیش‌تر به میزبانی استان آذربایجان شرقی برگزار شد و طی آن، برترین تکواندوکاران کشور در اوزان مختلف به معرفی کمیته فنی راهی مرحله نهایی شدند.



در مرحله دوم، علاوه بر مدال‌آوران تبریز، نفرات برگزیده کادر فنی نیز شانس خود را برای قرار گرفتن در جمع ملی‌پوشان امید آزمایش خواهند کرد. این رقابت‌ها به منظور گزینش ترکیب نهایی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران جهت اعزام به مسابقات قهرمانی جهان زیر ۲۱ سال برگزار می‌شود.



رقابت‌های جهانی تکواندوی زیر ۲۱ سال قرار است در آذرماه سال جاری به میزبانی کشور کنیا برگزار شود و تیم ملی امید ایران با ترکیبی از بهترین استعدادهای جوان خود در این رویداد جهانی حضور خواهد یافت.



استان قم طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری در حوزه تکواندو داشته و حضور دو نماینده از این استان در اردوهای ملی امید، نشانه‌ای از ظرفیت‌های فنی و پرورش استعدادهای ورزشی در رده‌های پایه است.