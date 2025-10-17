  1. استانها
  2. قم
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۹

دختران گلف‌باز قمی مدال نقره المپیاد استعدادهای برتر کشور را کسب کردند

دختران گلف‌باز قمی مدال نقره المپیاد استعدادهای برتر کشور را کسب کردند

قم- تیم دختران استان قم در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور موفق به کسب مدال نقره شد.

به گزارش خبرنگار مهر، المپیاد استعدادهای برتر کشور در تاریخ ۲۴ و ۲۵ مهرماه برگزار شد و ورزشکاران جوان گلف از استان قم در هر دو بخش انفرادی و تیمی رقابت کردند. این مسابقات فرصت مناسبی برای نمایش توانمندی و مهارت‌های ورزشکاران نوجوان در سطح ملی بود.

در بخش انفرادی، هستی سخایی با عملکردی قابل توجه موفق شد مدال نقره را از آن خود کند و با تلاش خود، نام استان قم را در میان برترین‌های کشور ثبت نماید.

در رقابت‌های تیمی نیز، تیم گلف استان قم متشکل از هستی سخایی، فاطمه سعیدی‌فر، سما بشارتی و مبینا سادات طباطبایی، با سرپرستی سمانه داشیان و مربیگری خانم لطفی و خانم یزدانی‌فرد، توانست به عنوان نایب قهرمان دست یابد و جایگاه دوم کشور را کسب کند.

سرپرست و مربیان تیم ضمن ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان، تاکید کردند که این موفقیت نشان‌دهنده پشتکار و استعداد بالای ورزشکاران قمی در حوزه گلف است و می‌تواند انگیزه‌ای برای حضور موفق‌تر در رقابت‌های آتی ملی و بین‌المللی باشد.

نتایج این مسابقات، بار دیگر توانمندی‌های ورزشکاران نوجوان استان قم را در عرصه ملی به نمایش گذاشت و افق‌های روشنی برای آینده ورزش گلف در استان ترسیم کرد.

کد خبر 6625381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها