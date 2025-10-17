به گزارش خبرنگار مهر، المپیاد استعدادهای برتر کشور در تاریخ ۲۴ و ۲۵ مهرماه برگزار شد و ورزشکاران جوان گلف از استان قم در هر دو بخش انفرادی و تیمی رقابت کردند. این مسابقات فرصت مناسبی برای نمایش توانمندی و مهارتهای ورزشکاران نوجوان در سطح ملی بود.
در بخش انفرادی، هستی سخایی با عملکردی قابل توجه موفق شد مدال نقره را از آن خود کند و با تلاش خود، نام استان قم را در میان برترینهای کشور ثبت نماید.
در رقابتهای تیمی نیز، تیم گلف استان قم متشکل از هستی سخایی، فاطمه سعیدیفر، سما بشارتی و مبینا سادات طباطبایی، با سرپرستی سمانه داشیان و مربیگری خانم لطفی و خانم یزدانیفرد، توانست به عنوان نایب قهرمان دست یابد و جایگاه دوم کشور را کسب کند.
سرپرست و مربیان تیم ضمن ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان، تاکید کردند که این موفقیت نشاندهنده پشتکار و استعداد بالای ورزشکاران قمی در حوزه گلف است و میتواند انگیزهای برای حضور موفقتر در رقابتهای آتی ملی و بینالمللی باشد.
نتایج این مسابقات، بار دیگر توانمندیهای ورزشکاران نوجوان استان قم را در عرصه ملی به نمایش گذاشت و افقهای روشنی برای آینده ورزش گلف در استان ترسیم کرد.
