مصطفی کیوانلو شهرستانکی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسائل و مشکلات صنفی دانشجویان خراسان شمالی در حضور وزیر علوم، نماینده اسفراین و اعضای کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
وی افزود: افزایش بودجه سالانه دانشگاهها با توجه به رشد تورم، بررسی وضعیت خوابگاههای دانشجویی، ضرورت احداث خوابگاههای جدید، نوسازی خوابگاههای قدیمی، ایاب و ذهاب دانشجویان، بهبود کیفیت غذای دانشجویی، نبود آب آشامیدنی سالم و لزوم تصفیه آب در دانشگاهها و خوابگاهها، همچنین تأسیس نانوایی در محوطه خوابگاه از مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
کیوانلو با اشاره به حضور ۸۰ نماینده از دانشگاههای سراسر کشور در این جلسه تصریح کرد: مقرر شد فراکسیون شورای صنفی دانشجویان کشور در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا مسائل صنفی دانشجویان بهصورت متمرکز و مستمر پیگیری شود.
