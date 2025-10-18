فیضی: نتایج نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی خراسان شمالی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، پیمان فیضی گفت: نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی استان با حضور ۱,۸۵۵ نفر واجد شرایط از گروه‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی، مامایی و کارشناسان پروانه‌دار برگزار شد.

وی افزود: حوزه انتخابیه بجنورد شامل شهرستان‌های بجنورد، راز و جرگلان، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم است و منتخبان این حوزه، هسته نظام پزشکی شهرستان بجنورد را تشکیل می‌دهند. هدف از برگزاری این انتخابات، ایجاد نظام صنفی جامع و دفاع از حقوق صنفی پزشکان و ارتقای سطح خدمات پزشکی در استان و کشور است.

فیضی با اشاره به نتایج، گفت: در گروه پزشکان، محمدرضا صفدری، محمدحسین انصاری مود، سید ربیع علیان امیری، ابوذر عزیزی، کیوان سبحانیان، علی حق‌بین، رامتین جهانگیری، حورا مقربان، حسن برآبادی، رامین جبار ایمانی، محسن رعنائی، مهدی محمدی، ویدا رادی، میثم عبدالله‌زاده سنگرودی و محمدرضا رهنمازاده به عنوان منتخبان معرفی شدند.

وی ادامه داد: در گروه دندان‌پزشکان مجید حسین‌پور، داروسازان احمد شادلو، گروه آزمایشگاه علی طالقانی، مامایی زهره عباسی و اشرف فیضی و در گروه پروانه‌داران علی عرفانیان و حامد رضائی به عنوان اعضای منتخب نهمین دوره سازمان نظام پزشکی بجنورد انتخاب شدند.

فیضی در پایان بیان کرد: انتخابات به‌صورت الکترونیکی و با مشارکت گسترده اعضای جامعه پزشکی برگزار شد