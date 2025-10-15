تهران در مسیر ارتقای ایمنی فضاهای زیرسطحی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در هجدهمین جلسه کمیته هماهنگی واکنش اضطراری در مترو و فضاهای زیرسطحی با بیان اینکه ایمنی فضاهای زیرسطحی یکی از اولویت‌های مهم مدیریت شهری است، گفت: پس از تدوین نخستین دستورالعمل ایمنی در برابر حریق در دوره جاری مدیریت شهری، اکنون دستورالعمل جامع دیگری در حال تهیه است که ده نوع مخاطره از جمله زلزله، فرونشست، فروریزش، زمین لغزش، سیل، توفان، مواد خطرناک و سایر مخاطرات را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به پیشرفت چشمگیر همکاری میان دستگاه‌های مختلف افزود: این مسیر که از چهار سال پیش آغاز شد، امروز به نقطه‌ای رسیده که می‌توانیم با افتخار از آن یاد کنیم. همکاری شورای شهر، ارکان مختلف شهرداری تهران و دستگاه‌های خدمات‌رسان نشان داده که ایمنی مترو و فضاهای زیرسطحی تهران در مسیر رشد و بلوغ قرار دارد. پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه ایمن‌سازی تونل نیک‌پسندی (راه‌آهن تهران-تبریز) یکی از مصادیق مشارکت دستگاه‌های مختلف اعم از شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شهرداری تهران، شرکت برق‌منطقه‌ای تهران و … و همچنین پیگیری مستمر مراجع قضائی و به طور خاص دادستانی تهران بوده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تأکید کرد: فضاهای زیرسطحی تهران، دنیایی پیچیده‌اند که در آن، ایمنی و امنیت به‌طور کامل درهم‌تنیده‌اند. هر حادثه امنیتی می‌تواند پیامدهای ایمنی گسترده‌ای ایجاد کند. از همین رو تمرین، آموزش و تدوین برنامه واکنش دقیق برای مقابله با شرایط اضطراری ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت رفتار جمعیت در شرایط بحرانی، افزود: تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که حتی یک شایعه یا صدای ناگهانی در فضاهای شلوغ، در صورت نبود آمادگی، می‌تواند به فاجعه انسانی منجر شود؛ همان‌گونه که در حادثه پل کاظمین بغداد، ۹۵۰ نفر در اثر هراس جمعی جان خود را از دست دادند، بی‌آنکه حتی انفجاری رخ داده باشد.

نصیری با بیان اینکه یکی از اهداف مهم دوره فعلی، اتصال بیمارستان‌ها به شبکه مترو برای تسهیل واکنش اضطراری و امدادرسانی است، اظهار کرد: امیدواریم با همکاری شرکت مترو، وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران، اتصال بیمارستان حضرت امام (ره) به خطوط مترو در همین دوره مدیریت شهری به بهره‌برداری برسد. همچنین طراحی اتصال بیمارستان میلاد به مترو نیز در حال نهایی شدن است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های همه دستگاه‌های عضو کمیته واکنش اضطراری، بر ادامه مسیر توسعه زیرساخت‌های ایمنی و تمرین‌های مشترک بین سازمانی تأکید کرد و گفت: تهران به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند الگویی برای مدیریت ایمنی فضاهای زیرسطحی در کشور باشد.

علی کثیری، معاون پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در جلسه کمیته هماهنگی واکنش اضطراری در مترو و فضاهای زیرسطحی ضمن تقدیر از اعضای کمیته و دستگاه‌های اجرایی مرتبط اظهار داشت که بخش عمده‌ای از مصوبات جلسات گذشته اجرایی شده و تنها برخی موارد نیازمند پیگیری بیشتر و همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و همکار است.

معاون پدافند غیرعامل همچنین از تعامل و اهتمام مشترک شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه وسازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران خبر داد و افزود: بازدیدهای میدانی از تمامی ایستگاه‌های مترو با حضور تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی در حال انجام است تا وضعیت ایمنی، مسیرهای دسترسی و تجهیزات هر ایستگاه بررسی و ارزیابی شود. همچنین توسعه بازدیدهای پیشگیرانه و فنی از ایستگاههای مترو در راستای دستورالعمل ارتقای ضریب ایمنی مترو در برابر حریق در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها ارتقای آمادگی شهر تهران در برابر بحران‌ها و مخاطرات احتمالی در فضاهای زیرسطحی، به‌ویژه مترو است و همکاری بین‌بخشی نهادهای مرتبط در این مسیر ادامه دارد.

در ادامه این جلسه مصوبات این نشست مورد بررسی قرار گرفت و از سوی اعضا به تأیید رسید.